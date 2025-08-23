Lisätietoja XYRA-rahakkeesta

XyraDAO by VIRTUALS-logo

XyraDAO by VIRTUALS – hinta (XYRA)

Ei listattu

1XYRA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.90%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 01:03:21 (UTC+8)

XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00311099
$ 0.00311099$ 0.00311099

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-11.49%

-11.49%

XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana XYRA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XYRA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00311099, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XYRA on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -11.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 8.38K
$ 8.38K$ 8.38K

--
----

$ 17.11K
$ 17.11K$ 17.11K

489.76M
489.76M 489.76M

999,978,812.472413
999,978,812.472413 999,978,812.472413

XyraDAO by VIRTUALS-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.38K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. XYRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 489.76M ja sen kokonaistarjonta on 999978812.472413. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.11K.

XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana XyraDAO by VIRTUALS – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana XyraDAO by VIRTUALS – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana XyraDAO by VIRTUALS – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana XyraDAO by VIRTUALS – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-26.05%
60 päivää$ 0-8.05%
90 päivää$ 0--

Mikä on XyraDAO by VIRTUALS (XYRA)

XyraDAO: Co-own AI Agents performing real-world, monetizable tasks that generate revenue and increase the value of the $XYRA ecosystem. $XYRA AI Agents: 🔹 Chat.Vidra.AI (Live) - AI tool that enables instant ad creation and viral video meme generation, making it easy to craft compelling content on demand. 🔹 @VidraAI X Agent (Live) - transforms X content into engaging, digestible videos, memes, and summaries. 🔹 Polymedes.AI (In Development) – An AI prediction and trading agent that analyzes trends and real-world events to execute profitable bets on Polymarket, with earnings flowing back into the $XYRA ecosystem. 🔹 White-Label AI Solutions – Custom AI integrations designed for businesses that require tailored, intelligent automation to streamline operations and enhance customer engagement. How XyraDAO Creates Value 🔹 AI Agents That Earn Their Salary – Each AI agent will be designed to generate revenue through direct services, trading strategies, or automation. 🔹 Tokenized Incentives – Revenue generated by AI agents flows back into the DAO, funding buybacks of $XYRA tokens, increasing scarcity and value. 🔹 Flywheel Growth Model – More users = more revenue = stronger AI = higher $XYRA value = further ecosystem expansion. Meet the Team XyraLabs, the powerhouse behind XyraDAO, is a team of AI, blockchain, and investment experts collaborating since 2017. With deep experience in AI-driven automation, decentralized finance, and content marketing, we build AI solutions that deliver tangible ROI.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

XyraDAO by VIRTUALS-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita XyraDAO by VIRTUALS-rahakkeelle.

Tarkista XyraDAO by VIRTUALS-rahakkeen hintaennuste nyt!

XYRA paikallisiin valuuttoihin

XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) -rahakkeen tokenomiikka

XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XYRA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”XyraDAO by VIRTUALS (XYRA)”

Paljonko XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) on arvoltaan tänään?
XYRA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XYRA-USD-parin nykyinen hinta?
XYRA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on XyraDAO by VIRTUALS-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XYRA markkina-arvo on $ 8.38K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XYRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XYRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 489.76M USD.
Mikä oli XYRA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XYRA saavutti ATH-hinnaksi 0.00311099 USD.
Mikä oli XYRA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XYRA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on XYRA-rahakkeen treidausvolyymi?
XYRA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko XYRA tänä vuonna korkeammalle?
XYRA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XYRA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
