Xybertic (XYB) -rahakkeen tokenomiikka
Xybertic (XYB) -rahakkeen tiedot
Bringing AI and Robot to Life – Powered by Blockchain, Driven by the Crowd.
Xybertic is pioneering the convergence of Decentralized Private AI (DePAI) and Autonomous Robotics into one seamless, borderless ecosystem.
We offer DePAI Nodes for private and censorship-resistant AI computation, Autonomous Robotic Agents (ARAs)capable of executing complex missions independently, and an Autonomous Task Marketplace that connects AI, robots, and human demand trustlessly.
By decentralizing both intelligence and physical execution, Xybertic redefines how humanity interacts with automation, data, and work itself. Built on the secure foundation of Ethereum and enhanced by advanced cryptographic privacy layers, Xybertic is not just a platform — it’s the birth of a new civilization where intelligent agents collaborate freely, private AI flourishes, and autonomous robotics transforms real-world industries without centralized gatekeepers.
Xybertic (XYB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Xybertic (XYB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Xybertic (XYB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Xybertic (XYB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä XYB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XYB-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät XYB-rahakkeen tokenomiikkaa
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.