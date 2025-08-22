Lisätietoja XWIN-rahakkeesta

xWIN Finance – hinta (XWIN)

Ei listattu

1XWIN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02096272
$0.02096272$0.02096272
-1.60%1D
Reaaliaikainen xWIN Finance (XWIN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:54:21 (UTC+8)

xWIN Finance (XWIN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02070897
$ 0.02070897$ 0.02070897
24 h:n matalin
$ 0.02142927
$ 0.02142927$ 0.02142927
24 h:n korkein

$ 0.02070897
$ 0.02070897$ 0.02070897

$ 0.02142927
$ 0.02142927$ 0.02142927

$ 10.61
$ 10.61$ 10.61

$ 0
$ 0$ 0

-0.56%

-1.63%

-0.37%

-0.37%

xWIN Finance (XWIN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02096272. Viimeisen 24 tunnin aikana XWIN on vaihdellut alimmillaan $ 0.02070897 ja korkeimmillaan $ 0.02142927 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XWIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 10.61, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XWIN on muuttunut -0.56% viimeisen tunnin aikana, -1.63% 24 tunnin aikana ja -0.37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

xWIN Finance (XWIN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 299.02K
$ 299.02K$ 299.02K

--
----

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

14.26M
14.26M 14.26M

61,000,000.0
61,000,000.0 61,000,000.0

xWIN Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 299.02K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. XWIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.26M ja sen kokonaistarjonta on 61000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.28M.

xWIN Finance (XWIN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana xWIN Finance – USD -hinta muuttui $ -0.00034878828888908.
Viimeisten 30 päivän aikana xWIN Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0017108095.
Viimeisten 60 päivän aikana xWIN Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0100014730.
Viimeisten 90 päivän aikana xWIN Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.004431170289378838.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00034878828888908-1.63%
30 päivää$ +0.0017108095+8.16%
60 päivää$ +0.0100014730+47.71%
90 päivää$ +0.004431170289378838+26.80%

Mikä on xWIN Finance (XWIN)

xWin is the decentralized fund management platform built on Binance Smart Chain. It enables everyone who is confident in their trading/fund management skills to open their own funds. Platform users can then subscribe to those funds and earn profits. Our goal was to create one-stop DeFi protocol, where even total beginners can earn profits.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

xWIN Finance (XWIN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

xWIN Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon xWIN Finance (XWIN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko xWIN Finance (XWIN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita xWIN Finance-rahakkeelle.

Tarkista xWIN Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

XWIN paikallisiin valuuttoihin

xWIN Finance (XWIN) -rahakkeen tokenomiikka

xWIN Finance (XWIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XWIN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”xWIN Finance (XWIN)”

Paljonko xWIN Finance (XWIN) on arvoltaan tänään?
XWIN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02096272 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XWIN-USD-parin nykyinen hinta?
XWIN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02096272. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on xWIN Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XWIN markkina-arvo on $ 299.02K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XWIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XWIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.26M USD.
Mikä oli XWIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XWIN saavutti ATH-hinnaksi 10.61 USD.
Mikä oli XWIN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XWIN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on XWIN-rahakkeen treidausvolyymi?
XWIN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko XWIN tänä vuonna korkeammalle?
XWIN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XWIN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
xWIN Finance (XWIN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

