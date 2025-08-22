Lisätietoja XTUSD-rahakkeesta

XTUSD-rahakkeen hintatiedot

XTUSD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

XTUSD-rahakkeen tokenomiikka

XTUSD-rahakkeen hintaennuste

XT Stablecoin XTUSD-logo

XT Stablecoin XTUSD – hinta (XTUSD)

Ei listattu

1XTUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:31:17 (UTC+8)

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 42.29
$ 42.29$ 42.29

$ 0.933136
$ 0.933136$ 0.933136

--

--

-0.11%

-0.11%

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1. Viimeisen 24 tunnin aikana XTUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XTUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 42.29, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.933136.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XTUSD on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -0.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 32.81M
$ 32.81M$ 32.81M

--
----

$ 32.81M
$ 32.81M$ 32.81M

32.80M
32.80M 32.80M

32,800,030.0
32,800,030.0 32,800,030.0

XT Stablecoin XTUSD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 32.81M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. XTUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 32.80M ja sen kokonaistarjonta on 32800030.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 32.81M.

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana XT Stablecoin XTUSD – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana XT Stablecoin XTUSD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0010770000.
Viimeisten 60 päivän aikana XT Stablecoin XTUSD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0005083000.
Viimeisten 90 päivän aikana XT Stablecoin XTUSD – USD -hinnan muutos oli $ +0.00039132181843.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0010770000-0.10%
60 päivää$ +0.0005083000+0.05%
90 päivää$ +0.00039132181843+0.04%

Mikä on XT Stablecoin XTUSD (XTUSD)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

XT Stablecoin XTUSD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita XT Stablecoin XTUSD-rahakkeelle.

Tarkista XT Stablecoin XTUSD-rahakkeen hintaennuste nyt!

XTUSD paikallisiin valuuttoihin

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) -rahakkeen tokenomiikka

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XTUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”XT Stablecoin XTUSD (XTUSD)”

Paljonko XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) on arvoltaan tänään?
XTUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XTUSD-USD-parin nykyinen hinta?
XTUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on XT Stablecoin XTUSD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XTUSD markkina-arvo on $ 32.81M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XTUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XTUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 32.80M USD.
Mikä oli XTUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XTUSD saavutti ATH-hinnaksi 42.29 USD.
Mikä oli XTUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XTUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.933136 USD.
Mikä on XTUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
XTUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko XTUSD tänä vuonna korkeammalle?
XTUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XTUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

