Lisätietoja XTT-rahakkeesta

XTT-rahakkeen hintatiedot

XTT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

XTT-rahakkeen tokenomiikka

XTT-rahakkeen hintaennuste

XSwap Treasure-logo

XSwap Treasure – hinta (XTT)

Ei listattu

1XTT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00104759
$0.00104759$0.00104759
+0.60%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen XSwap Treasure (XTT) -hintakaavio
XSwap Treasure (XTT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0010343
$ 0.0010343$ 0.0010343
24 h:n matalin
$ 0.00105216
$ 0.00105216$ 0.00105216
24 h:n korkein

$ 0.0010343
$ 0.0010343$ 0.0010343

$ 0.00105216
$ 0.00105216$ 0.00105216

$ 0.00307663
$ 0.00307663$ 0.00307663

$ 0
$ 0$ 0

+0.14%

+0.62%

-4.38%

-4.38%

XSwap Treasure (XTT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00104759. Viimeisen 24 tunnin aikana XTT on vaihdellut alimmillaan $ 0.0010343 ja korkeimmillaan $ 0.00105216 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XTT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00307663, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XTT on muuttunut +0.14% viimeisen tunnin aikana, +0.62% 24 tunnin aikana ja -4.38% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

XSwap Treasure (XTT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

--
----

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

1.18B
1.18B 1.18B

1,403,981,830.7064643
1,403,981,830.7064643 1,403,981,830.7064643

XSwap Treasure-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.24M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. XTT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.18B ja sen kokonaistarjonta on 1403981830.7064643. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.47M.

XSwap Treasure (XTT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana XSwap Treasure – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana XSwap Treasure – USD -hinnan muutos oli $ +0.0003943041.
Viimeisten 60 päivän aikana XSwap Treasure – USD -hinnan muutos oli $ +0.0009072941.
Viimeisten 90 päivän aikana XSwap Treasure – USD -hinnan muutos oli $ -0.0007951978370759687.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.62%
30 päivää$ +0.0003943041+37.64%
60 päivää$ +0.0009072941+86.61%
90 päivää$ -0.0007951978370759687-43.15%

Mikä on XSwap Treasure (XTT)

XDC Launchpad, XTT is the native token of XDC Launchpad & it's the farming rewards for XSwap Protocol project.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

XSwap Treasure (XTT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

XSwap Treasure-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon XSwap Treasure (XTT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko XSwap Treasure (XTT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita XSwap Treasure-rahakkeelle.

Tarkista XSwap Treasure-rahakkeen hintaennuste nyt!

XTT paikallisiin valuuttoihin

XSwap Treasure (XTT) -rahakkeen tokenomiikka

XSwap Treasure (XTT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XTT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”XSwap Treasure (XTT)”

Paljonko XSwap Treasure (XTT) on arvoltaan tänään?
XTT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00104759 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XTT-USD-parin nykyinen hinta?
XTT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00104759. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on XSwap Treasure-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XTT markkina-arvo on $ 1.24M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XTT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XTT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.18B USD.
Mikä oli XTT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XTT saavutti ATH-hinnaksi 0.00307663 USD.
Mikä oli XTT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XTT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on XTT-rahakkeen treidausvolyymi?
XTT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko XTT tänä vuonna korkeammalle?
XTT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XTT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
XSwap Treasure (XTT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.