XSilo (XSILO) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu XSilo (XSILO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
XSilo (XSILO) -rahakkeen tiedot

xSILO is the staked token of SILO (https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance). Users stake SILO to receive xSILO on Sonic Mainnet. xSILO receives revenue distribution from the DAO and endows holders with voting power.

This is not a new project but rather a request to list a new token for an existing project. Kindly add it to our existing project page: https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance

https://www.silo.finance/

XSilo (XSILO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu XSilo (XSILO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 3.69M
$ 3.69M$ 3.69M
Kokonaistarjonta:
$ 165.51M
$ 165.51M$ 165.51M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 165.51M
$ 165.51M$ 165.51M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 3.69M
$ 3.69M$ 3.69M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.057257
$ 0.057257$ 0.057257
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.02228417
$ 0.02228417$ 0.02228417
Nykyinen hinta:
$ 0.02228417
$ 0.02228417$ 0.02228417

XSilo (XSILO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

XSilo (XSILO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä XSILO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XSILO-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät XSILO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XSILO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

XSILO-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne XSILO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XSILO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.