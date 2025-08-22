Lisätietoja XSILO-rahakkeesta

XSilo-logo

XSilo – hinta (XSILO)

Ei listattu

1XSILO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02554203
$0.02554203$0.02554203
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen XSilo (XSILO) -hintakaavio
XSilo (XSILO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02554203
$ 0.02554203$ 0.02554203
24 h:n matalin
$ 0.02554203
$ 0.02554203$ 0.02554203
24 h:n korkein

$ 0.02554203
$ 0.02554203$ 0.02554203

$ 0.02554203
$ 0.02554203$ 0.02554203

$ 0.057257
$ 0.057257$ 0.057257

$ 0.02492042
$ 0.02492042$ 0.02492042

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

XSilo (XSILO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02554203. Viimeisen 24 tunnin aikana XSILO on vaihdellut alimmillaan $ 0.02554203 ja korkeimmillaan $ 0.02554203 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XSILO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.057257, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02492042.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XSILO on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

XSilo (XSILO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.67M
$ 3.67M$ 3.67M

--
----

$ 3.67M
$ 3.67M$ 3.67M

143.85M
143.85M 143.85M

143,852,058.7911026
143,852,058.7911026 143,852,058.7911026

XSilo-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.67M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. XSILO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 143.85M ja sen kokonaistarjonta on 143852058.7911026. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.67M.

XSilo (XSILO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana XSilo – USD -hinta muuttui $ 0.0.
Viimeisten 30 päivän aikana XSilo – USD -hinnan muutos oli $ -0.0072342359.
Viimeisten 60 päivän aikana XSilo – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana XSilo – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0.00.00%
30 päivää$ -0.0072342359-28.32%
60 päivää$ 0--
90 päivää$ 0--

Mikä on XSilo (XSILO)

xSILO is the staked token of SILO (https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance). Users stake SILO to receive xSILO on Sonic Mainnet. xSILO receives revenue distribution from the DAO and endows holders with voting power. This is not a new project but rather a request to list a new token for an existing project. Kindly add it to our existing project page: https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

XSilo (XSILO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

XSilo-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon XSilo (XSILO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko XSilo (XSILO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita XSilo-rahakkeelle.

Tarkista XSilo-rahakkeen hintaennuste nyt!

XSILO paikallisiin valuuttoihin

XSilo (XSILO) -rahakkeen tokenomiikka

XSilo (XSILO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XSILO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”XSilo (XSILO)”

Paljonko XSilo (XSILO) on arvoltaan tänään?
XSILO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02554203 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XSILO-USD-parin nykyinen hinta?
XSILO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02554203. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on XSilo-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XSILO markkina-arvo on $ 3.67M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XSILO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XSILO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 143.85M USD.
Mikä oli XSILO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XSILO saavutti ATH-hinnaksi 0.057257 USD.
Mikä oli XSILO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XSILO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02492042 USD.
Mikä on XSILO-rahakkeen treidausvolyymi?
XSILO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko XSILO tänä vuonna korkeammalle?
XSILO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XSILO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
