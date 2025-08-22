Lisätietoja XSGD-rahakkeesta

XSGD-rahakkeen hintatiedot

XSGD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

XSGD-rahakkeen tokenomiikka

XSGD-rahakkeen hintaennuste

XSGD-logo

XSGD – hinta (XSGD)

Ei listattu

1XSGD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.774571
$0.774571$0.774571
-0.30%1D
USD
Reaaliaikainen XSGD (XSGD) -hintakaavio
XSGD (XSGD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.773151
$ 0.773151$ 0.773151
24 h:n matalin
$ 0.777597
$ 0.777597$ 0.777597
24 h:n korkein

$ 0.773151
$ 0.773151$ 0.773151

$ 0.777597
$ 0.777597$ 0.777597

$ 1.36
$ 1.36$ 1.36

$ 0.620483
$ 0.620483$ 0.620483

+0.01%

-0.30%

-0.49%

-0.49%

XSGD (XSGD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.774552. Viimeisen 24 tunnin aikana XSGD on vaihdellut alimmillaan $ 0.773151 ja korkeimmillaan $ 0.777597 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XSGD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.36, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.620483.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XSGD on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, -0.30% 24 tunnin aikana ja -0.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

XSGD (XSGD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 11.33M
$ 11.33M$ 11.33M

--
----

$ 11.33M
$ 11.33M$ 11.33M

14.62M
14.62M 14.62M

14,622,760.486569
14,622,760.486569 14,622,760.486569

XSGD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.33M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. XSGD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.62M ja sen kokonaistarjonta on 14622760.486569. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.33M.

XSGD (XSGD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana XSGD – USD -hinta muuttui $ -0.0023989778701929.
Viimeisten 30 päivän aikana XSGD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0057490347.
Viimeisten 60 päivän aikana XSGD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002410405.
Viimeisten 90 päivän aikana XSGD – USD -hinnan muutos oli $ -0.004159217825127.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0023989778701929-0.30%
30 päivää$ -0.0057490347-0.74%
60 päivää$ -0.0002410405-0.03%
90 päivää$ -0.004159217825127-0.53%

Mikä on XSGD (XSGD)

XSGD is the world's first Travel Rule compliant stablecoin - backed by the Singapore-Dollar. XSGD is part of the StraitsX stablecoin initiative for SEA by Xfers.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

XSGD (XSGD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

XSGD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon XSGD (XSGD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko XSGD (XSGD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita XSGD-rahakkeelle.

Tarkista XSGD-rahakkeen hintaennuste nyt!

XSGD paikallisiin valuuttoihin

XSGD (XSGD) -rahakkeen tokenomiikka

XSGD (XSGD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XSGD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”XSGD (XSGD)”

Paljonko XSGD (XSGD) on arvoltaan tänään?
XSGD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.774552 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XSGD-USD-parin nykyinen hinta?
XSGD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.774552. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on XSGD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XSGD markkina-arvo on $ 11.33M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XSGD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XSGD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.62M USD.
Mikä oli XSGD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XSGD saavutti ATH-hinnaksi 1.36 USD.
Mikä oli XSGD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XSGD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.620483 USD.
Mikä on XSGD-rahakkeen treidausvolyymi?
XSGD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko XSGD tänä vuonna korkeammalle?
XSGD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XSGD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.