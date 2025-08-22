Lisätietoja XEGLD-rahakkeesta

1XEGLD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$15.38
$15.38
-1.10%1D
Reaaliaikainen XOXNO Staked EGLD (XEGLD) -hintakaavio
XOXNO Staked EGLD (XEGLD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 14.33
24 h:n matalin
$ 15.63
24 h:n korkein

$ 14.33
$ 15.63
$ 22.03
$ 11.84
+0.62%

-1.13%

-4.21%

-4.21%

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $15.38. Viimeisen 24 tunnin aikana XEGLD on vaihdellut alimmillaan $ 14.33 ja korkeimmillaan $ 15.63 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XEGLD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 22.03, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 11.84.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XEGLD on muuttunut +0.62% viimeisen tunnin aikana, -1.13% 24 tunnin aikana ja -4.21% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 956.05K
--
$ 956.05K
62.27K
62,271.95048146519
XOXNO Staked EGLD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 956.05K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. XEGLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 62.27K ja sen kokonaistarjonta on 62271.95048146519. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 956.05K.

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana XOXNO Staked EGLD – USD -hinta muuttui $ -0.17648826041291.
Viimeisten 30 päivän aikana XOXNO Staked EGLD – USD -hinnan muutos oli $ -2.7870667060.
Viimeisten 60 päivän aikana XOXNO Staked EGLD – USD -hinnan muutos oli $ +3.2776810160.
Viimeisten 90 päivän aikana XOXNO Staked EGLD – USD -hinnan muutos oli $ -2.902754549128324.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.17648826041291-1.13%
30 päivää$ -2.7870667060-18.12%
60 päivää$ +3.2776810160+21.31%
90 päivää$ -2.902754549128324-15.87%

Mikä on XOXNO Staked EGLD (XEGLD)

xEGLD is a derivative token of EGLD, created by XOXNO on the MultiversX blockchain. It functions as a liquid staking solution, enabling users to stake any amount of EGLD and participate in the network’s proof-of-stake consensus without traditional staking limitations. Users receive xEGLD tokens upon staking, which represent their staked assets. These tokens remain liquid, allowing trading, lending, or use in DeFi strategies like liquidity provision within the MultiversX ecosystem. The project enhances network security while offering flexibility and access to decentralized finance opportunities for users.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

XOXNO Staked EGLD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon XOXNO Staked EGLD (XEGLD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko XOXNO Staked EGLD (XEGLD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita XOXNO Staked EGLD-rahakkeelle.

Tarkista XOXNO Staked EGLD-rahakkeen hintaennuste nyt!

XEGLD paikallisiin valuuttoihin

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) -rahakkeen tokenomiikka

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XEGLD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”XOXNO Staked EGLD (XEGLD)”

Paljonko XOXNO Staked EGLD (XEGLD) on arvoltaan tänään?
XEGLD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 15.38 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XEGLD-USD-parin nykyinen hinta?
XEGLD -USD-parin nykyinen hinta on $ 15.38. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on XOXNO Staked EGLD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XEGLD markkina-arvo on $ 956.05K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XEGLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XEGLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 62.27K USD.
Mikä oli XEGLD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XEGLD saavutti ATH-hinnaksi 22.03 USD.
Mikä oli XEGLD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XEGLD-rahakkeen ATL-hinta oli 11.84 USD.
Mikä on XEGLD-rahakkeen treidausvolyymi?
XEGLD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko XEGLD tänä vuonna korkeammalle?
XEGLD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XEGLD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
XOXNO Staked EGLD (XEGLD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.