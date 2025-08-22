XMax – hinta (XMX)
XMax (XMX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00000139. Viimeisen 24 tunnin aikana XMX on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XMX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00639084, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa XMX on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
XMax-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 37.56K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. XMX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 27.00B ja sen kokonaistarjonta on 30000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 41.73K.
Tämän päivän aikana XMax – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana XMax – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000003466.
Viimeisten 60 päivän aikana XMax – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000002713.
Viimeisten 90 päivän aikana XMax – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ +0.0000003466
|+24.94%
|60 päivää
|$ +0.0000002713
|+19.52%
|90 päivää
|$ 0
|--
XMax is an all-in-one development ecosystem which makes it easier for entertainment industry developers to create DAPPs. We believe in the future of blockchain technology and know that by providing developers with a set of easy to use tools and the knowledge to use them we can share blockchain applications with a global user base. XMax is a blockchain and developer ecosystem for building decentralized games and entertainment DAPPs. Our blockchain supports game developers with a high TPS mainchain and integrated sidechains for transaction-intensive DAPPs. XMax Includes: Game & Entertainment DAPP SDK, APIs, Smart Contract and DAPP Templates, 3D Game Engine, Developer Docs & Education. With XMax developers can program complex DAPPs (Blockchain APPs) using WebX.js, a JavaScript type language which our team created to simplify blockchain programming. With WebX.js developers can focus more on creating great applications and less on blockchain infrastructure. Once a DAPP has been created, users will be able to easily download it from the XMX APP Store. We make this experience as simple as opening your phone. XMax is a decentralized ecosystem which allows DAPP developers to involve users in the design process and via Asset Tokens crowdfund the development of their projects. We believe the future of blockchain technology belongs to developers and users.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon XMax (XMX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko XMax (XMX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita XMax-rahakkeelle.
Tarkista XMax-rahakkeen hintaennuste nyt!
XMax (XMX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XMX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
