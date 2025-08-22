Lisätietoja XING-rahakkeesta

Xing Xing-logo

Xing Xing – hinta (XING)

Ei listattu

1XING - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00027632
$0.00027632
-9.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Xing Xing (XING) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:20:09 (UTC+8)

Xing Xing (XING) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.0342425
$ 0.0342425

$ 0
$ 0

+0.36%

-8.15%

+5.53%

+5.53%

Xing Xing (XING) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana XING on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XING-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0342425, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XING on muuttunut +0.36% viimeisen tunnin aikana, -8.15% 24 tunnin aikana ja +5.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Xing Xing (XING) -rahakkeen markkinatiedot

$ 274.61K
$ 274.61K

--
--

$ 274.61K
$ 274.61K

989.19M
989.19M

989,187,844.075022
989,187,844.075022

Xing Xing-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 274.61K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. XING-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 989.19M ja sen kokonaistarjonta on 989187844.075022. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 274.61K.

Xing Xing (XING) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Xing Xing – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Xing Xing – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Xing Xing – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Xing Xing – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-8.15%
30 päivää$ 0-29.13%
60 päivää$ 0-9.71%
90 päivää$ 0--

Mikä on Xing Xing (XING)

$XING is a heartwarming memecoin inspired by Xing Xing, the one-armed Tibetan macaque who was rescued and has lived with Grandma for over 15 years. Together, they’ve overcome incredible odds, and their bond is a symbol of resilience, compassion, and the power of second chances. This coin brings those same values to the world of cryptocurrency, encouraging a community where strength, love and support thrive. Much like Xing Xings story of survival and love, $XING reminds us that even in the toughest times we can persevere, build connections and rise above. With humor, heart and a deep sense of community, $XING is here to spread positivity and empower holders with the spirit of compassion and resilience.

Xing Xing-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Xing Xing (XING) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Xing Xing (XING) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Xing Xing-rahakkeelle.

Tarkista Xing Xing-rahakkeen hintaennuste nyt!

XING paikallisiin valuuttoihin

Xing Xing (XING) -rahakkeen tokenomiikka

Xing Xing (XING) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XING-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Xing Xing (XING)”

Paljonko Xing Xing (XING) on arvoltaan tänään?
XING-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XING-USD-parin nykyinen hinta?
XING -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Xing Xing-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XING markkina-arvo on $ 274.61K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XING-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XING-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 989.19M USD.
Mikä oli XING-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XING saavutti ATH-hinnaksi 0.0342425 USD.
Mikä oli XING-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XING-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on XING-rahakkeen treidausvolyymi?
XING-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko XING tänä vuonna korkeammalle?
XING saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XING-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:20:09 (UTC+8)

Xing Xing (XING) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.