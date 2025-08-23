Lisätietoja XETRA-rahakkeesta

XETRA-rahakkeen hintatiedot

XETRA-rahakkeen valkoinen paperi

XETRA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

XETRA-rahakkeen tokenomiikka

XETRA-rahakkeen hintaennuste

Xetra AI-logo

Xetra AI – hinta (XETRA)

Ei listattu

1XETRA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0002772
$0.0002772$0.0002772
0.00%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Xetra AI (XETRA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 01:02:53 (UTC+8)

Xetra AI (XETRA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.092258
$ 0.092258$ 0.092258

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.68%

-1.68%

Xetra AI (XETRA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana XETRA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XETRA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.092258, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XETRA on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -1.68% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Xetra AI (XETRA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 27.72K
$ 27.72K$ 27.72K

--
----

$ 27.72K
$ 27.72K$ 27.72K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Xetra AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 27.72K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. XETRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 27.72K.

Xetra AI (XETRA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Xetra AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Xetra AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Xetra AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Xetra AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0+5.37%
60 päivää$ 0+74.82%
90 päivää$ 0--

Mikä on Xetra AI (XETRA)

XETRA AI: The AI-Powered Blockchain Development Platform XETRA AI empowers creators to transform ideas into profitable decentralized applications through advanced artificial intelligence. Our platform revolutionizes blockchain development by enabling anyone to create sophisticated dApps through natural language descriptions, while providing robust monetization opportunities through our integrated marketplace. Development Capabilities - Intuitive natural language processing for app creation - Comprehensive application generation system - Multi-chain deployment architecture (ETH, SOL, Base) - Advanced AI-driven development tools - Automated testing and optimization Application Ecosystem - Decentralized Finance (DeFi) Applications - Blockchain Games and Entertainment - Social Platforms and Communities - Analytics and Tracking Tools - Custom Business Solutions Monetization Framework - Integrated marketplace for application distribution - Flexible pricing models for creators - Direct revenue from application usage - Built-in token-based reward system - Community-driven discovery system

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Xetra AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Xetra AI (XETRA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Xetra AI (XETRA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Xetra AI-rahakkeelle.

Tarkista Xetra AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

XETRA paikallisiin valuuttoihin

Xetra AI (XETRA) -rahakkeen tokenomiikka

Xetra AI (XETRA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XETRA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Xetra AI (XETRA)”

Paljonko Xetra AI (XETRA) on arvoltaan tänään?
XETRA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XETRA-USD-parin nykyinen hinta?
XETRA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Xetra AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XETRA markkina-arvo on $ 27.72K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XETRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XETRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M USD.
Mikä oli XETRA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XETRA saavutti ATH-hinnaksi 0.092258 USD.
Mikä oli XETRA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XETRA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on XETRA-rahakkeen treidausvolyymi?
XETRA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko XETRA tänä vuonna korkeammalle?
XETRA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XETRA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 01:02:53 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.