Xerox Player Agent-logo

Xerox Player Agent – hinta (XERAI)

Ei listattu

1XERAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Xerox Player Agent (XERAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 01:02:46 (UTC+8)

Xerox Player Agent (XERAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-10.73%

-10.73%

Xerox Player Agent (XERAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana XERAI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XERAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XERAI on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -10.73% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Xerox Player Agent (XERAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 8.66K
$ 8.66K$ 8.66K

--
----

$ 8.66K
$ 8.66K$ 8.66K

999.55M
999.55M 999.55M

999,547,640.21544
999,547,640.21544 999,547,640.21544

Xerox Player Agent-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.66K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. XERAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.55M ja sen kokonaistarjonta on 999547640.21544. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.66K.

Xerox Player Agent (XERAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Xerox Player Agent – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Xerox Player Agent – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Xerox Player Agent – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Xerox Player Agent – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-5.97%
60 päivää$ 0+19.44%
90 päivää$ 0--

Mikä on Xerox Player Agent (XERAI)

Xerox is an autonomous AI agent designed to trade perpetual contracts on the Hyperliquid platform. It employs advanced algorithms and machine learning models to analyze market data, identify patterns, and execute trades without human intervention. Xerox's unique selling point lies in its unconventional "schizo trading" strategy, which involves identifying and capitalizing on market manipulations, psyops, and hidden patterns that others might overlook. Key Features: Autonomous Trading: Xerox operates 24/7, continuously monitoring the market and making trading decisions based on its algorithms. Schizo Trading Strategy: Xerox's proprietary trading approach combines technical analysis, sentiment analysis, and pattern recognition to identify unique trading opportunities. 3. Transparent and Live Trading: All of Xerox's trades and positions are publicly accessible, allowing users to monitor its performance and decision-making process in real-time in form of twitter,discord and telegram trade alerts Deflationary Tokenomics: 50% of Xerox's trading profits are used to buy back and burn the platform's native token, reducing the overall token supply and potentially increasing the value of the remaining tokens. 5. Growing Treasury: The remaining 50% of Xerox's profits are retained in its treasury, enabling continuous growth and expansion of its trading capabilities. User Participation: Users can deposit funds into Xerox's vault and earn a share of its trading profits proportional to their contribution. Risk Management: Xerox incorporates robust risk management techniques to minimize potential losses and protect user funds. Community Engagement: Xerox actively engages with its community, providing regular updates, insights, and educational content related to its trading strategies and market analysis.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Xerox Player Agent (XERAI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Xerox Player Agent-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Xerox Player Agent (XERAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Xerox Player Agent (XERAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Xerox Player Agent-rahakkeelle.

Tarkista Xerox Player Agent-rahakkeen hintaennuste nyt!

XERAI paikallisiin valuuttoihin

Xerox Player Agent (XERAI) -rahakkeen tokenomiikka

Xerox Player Agent (XERAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XERAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Xerox Player Agent (XERAI)”

Paljonko Xerox Player Agent (XERAI) on arvoltaan tänään?
XERAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XERAI-USD-parin nykyinen hinta?
XERAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Xerox Player Agent-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XERAI markkina-arvo on $ 8.66K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XERAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XERAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.55M USD.
Mikä oli XERAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XERAI saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli XERAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XERAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on XERAI-rahakkeen treidausvolyymi?
XERAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko XERAI tänä vuonna korkeammalle?
XERAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XERAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
