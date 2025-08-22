Lisätietoja X314-rahakkeesta

X314-rahakkeen hintatiedot

X314-rahakkeen virallinen verkkosivusto

X314-rahakkeen tokenomiikka

X314-rahakkeen hintaennuste

X314-logo

X314 – hinta (X314)

Ei listattu

1X314 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.30%1D
Reaaliaikainen X314 (X314) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:23:52 (UTC+8)

X314 (X314) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00001223
24 h:n matalin
$ 0.00001245
24 h:n korkein

$ 0.00001223
$ 0.00001245
$ 0.00175976
$ 0.0000046
+0.10%

-0.38%

-9.19%

-9.19%

X314 (X314) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0000123. Viimeisen 24 tunnin aikana X314 on vaihdellut alimmillaan $ 0.00001223 ja korkeimmillaan $ 0.00001245 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. X314-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00175976, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0000046.

Lyhyen aikavälin tuloksissa X314 on muuttunut +0.10% viimeisen tunnin aikana, -0.38% 24 tunnin aikana ja -9.19% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

X314 (X314) -rahakkeen markkinatiedot

$ 12.30K
--
$ 12.30K
1.00B
1,000,000,000.0
X314-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 12.30K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. X314-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 12.30K.

X314 (X314) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana X314 – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana X314 – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000025331.
Viimeisten 60 päivän aikana X314 – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000120424.
Viimeisten 90 päivän aikana X314 – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.38%
30 päivää$ -0.0000025331-20.59%
60 päivää$ -0.0000120424-97.90%
90 päivää$ 0--

Mikä on X314 (X314)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

X314 (X314) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

X314-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon X314 (X314) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko X314 (X314) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita X314-rahakkeelle.

Tarkista X314-rahakkeen hintaennuste nyt!

X314 paikallisiin valuuttoihin

X314 (X314) -rahakkeen tokenomiikka

X314 (X314) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää X314-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”X314 (X314)”

Paljonko X314 (X314) on arvoltaan tänään?
X314-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0000123 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on X314-USD-parin nykyinen hinta?
X314 -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0000123. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on X314-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen X314 markkina-arvo on $ 12.30K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on X314-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
X314-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli X314-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
X314 saavutti ATH-hinnaksi 0.00175976 USD.
Mikä oli X314-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
X314-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0000046 USD.
Mikä on X314-rahakkeen treidausvolyymi?
X314-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko X314 tänä vuonna korkeammalle?
X314 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso X314-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:23:52 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.