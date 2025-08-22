Lisätietoja XMONEY-rahakkeesta

X Money – hinta (XMONEY)

1XMONEY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0400851
$0.0400851$0.0400851
-11.60%1D
USD
Reaaliaikainen X Money (XMONEY) -hintakaavio
X Money (XMONEY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03762749
$ 0.03762749$ 0.03762749
24 h:n matalin
$ 0.04611205
$ 0.04611205$ 0.04611205
24 h:n korkein

$ 0.03762749
$ 0.03762749$ 0.03762749

$ 0.04611205
$ 0.04611205$ 0.04611205

$ 0.840374
$ 0.840374$ 0.840374

$ 0.03762749
$ 0.03762749$ 0.03762749

+0.82%

-11.44%

-14.85%

-14.85%

X Money (XMONEY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.04016558. Viimeisen 24 tunnin aikana XMONEY on vaihdellut alimmillaan $ 0.03762749 ja korkeimmillaan $ 0.04611205 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XMONEY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.840374, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03762749.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XMONEY on muuttunut +0.82% viimeisen tunnin aikana, -11.44% 24 tunnin aikana ja -14.85% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

X Money (XMONEY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 401.47K
$ 401.47K$ 401.47K

--
----

$ 401.47K
$ 401.47K$ 401.47K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

X Money-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 401.47K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. XMONEY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00M ja sen kokonaistarjonta on 10000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 401.47K.

X Money (XMONEY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana X Money – USD -hinta muuttui $ -0.00518885118820417.
Viimeisten 30 päivän aikana X Money – USD -hinnan muutos oli $ -0.0134684708.
Viimeisten 60 päivän aikana X Money – USD -hinnan muutos oli $ -0.0179605371.
Viimeisten 90 päivän aikana X Money – USD -hinnan muutos oli $ -0.02873535379127929.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00518885118820417-11.44%
30 päivää$ -0.0134684708-33.53%
60 päivää$ -0.0179605371-44.71%
90 päivää$ -0.02873535379127929-41.70%

Mikä on X Money (XMONEY)

X Money is a cutting-edge digital financial ecosystem designed to revolutionize how individuals and businesses interact with money. Built on the principles of efficiency, accessibility, and innovation, X Money aims to become the global standard for modern financial transactions, encompassing payments, loans, and beyond. Mission The mission of X Money is to simplify and enhance the financial lives of its users by providing a comprehensive platform for secure, fast, and seamless transactions. By leveraging advanced technology, X Money empowers users to manage their finances in ways that are both intuitive and future-proof.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

X Money (XMONEY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

X Money-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon X Money (XMONEY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko X Money (XMONEY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita X Money-rahakkeelle.

Tarkista X Money-rahakkeen hintaennuste nyt!

XMONEY paikallisiin valuuttoihin

X Money (XMONEY) -rahakkeen tokenomiikka

X Money (XMONEY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XMONEY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”X Money (XMONEY)”

Paljonko X Money (XMONEY) on arvoltaan tänään?
XMONEY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.04016558 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XMONEY-USD-parin nykyinen hinta?
XMONEY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.04016558. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on X Money-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XMONEY markkina-arvo on $ 401.47K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XMONEY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XMONEY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00M USD.
Mikä oli XMONEY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XMONEY saavutti ATH-hinnaksi 0.840374 USD.
Mikä oli XMONEY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XMONEY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.03762749 USD.
Mikä on XMONEY-rahakkeen treidausvolyymi?
XMONEY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko XMONEY tänä vuonna korkeammalle?
XMONEY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XMONEY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
X Money (XMONEY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

