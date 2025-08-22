WTF Opossum – hinta (WTFO)
-1.23%
+0.66%
-20.02%
-20.02%
WTF Opossum (WTFO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00136844. Viimeisen 24 tunnin aikana WTFO on vaihdellut alimmillaan $ 0.0013279 ja korkeimmillaan $ 0.00138641 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WTFO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0019441, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa WTFO on muuttunut -1.23% viimeisen tunnin aikana, +0.66% 24 tunnin aikana ja -20.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
WTF Opossum-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.17M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WTFO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 855.35M ja sen kokonaistarjonta on 855345352.553664. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.17M.
Tämän päivän aikana WTF Opossum – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana WTF Opossum – USD -hinnan muutos oli $ +0.0078664065.
Viimeisten 60 päivän aikana WTF Opossum – USD -hinnan muutos oli $ +0.0023992691.
Viimeisten 90 päivän aikana WTF Opossum – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002195509399928265.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+0.66%
|30 päivää
|$ +0.0078664065
|+574.84%
|60 päivää
|$ +0.0023992691
|+175.33%
|90 päivää
|$ -0.0002195509399928265
|-13.82%
WTF Opossum is a Meme token on solana Blockchain with utilities and tools for traders and token owners as well. Launched in July 2024. The project built a vote for exposure telegram bot with a leaderboard for tokens on multiple blockchains. The variety of tools contain the voting agent, contract scanner and market details checker. The $WTFO token itself was designed as a unique meme character. An opossum, the symbol of immortals. Just like opossums, WTFO is a surviver, focusing on it's utilities and the fun aspect of communities as being a real meme project.
