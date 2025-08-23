Lisätietoja WREATH-rahakkeesta

Wreath-logo

Wreath – hinta (WREATH)

Ei listattu

1WREATH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Wreath (WREATH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 01:02:24 (UTC+8)

Wreath (WREATH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00174031
$ 0.00174031$ 0.00174031

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-13.49%

-13.49%

Wreath (WREATH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana WREATH on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WREATH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00174031, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WREATH on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -13.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Wreath (WREATH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 5.66K
$ 5.66K$ 5.66K

--
----

$ 5.66K
$ 5.66K$ 5.66K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Wreath-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.66K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WREATH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.66K.

Wreath (WREATH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Wreath – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Wreath – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Wreath – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Wreath – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0+3.25%
60 päivää$ 0+31.98%
90 päivää$ 0--

Mikä on Wreath (WREATH)

Wreath Finance creates structured onchain markets for synthetic bond positions. It enables decentralized, market-driven bond issuance on Ethereum—giving token holders a seamless way to raise capital by locking tokens into time-based markets that are priced and traded through Uniswap V3. Bond creators deposit their tokens, set terms, and let the market determine fair pricing. There’s no need for OTC negotiations, airdrops, or liquidity lockups—everything is on-chain, transparent, and permissionless. For contributors, Wreath offers early access to tokens at a discount, with built-in liquidity from day one. Instead of navigating vesting cliffs or hoping for secondary liquidity, participants receive tradable bond tokens and LP share tokens, which they can hold, exit, or redeem when the bond matures—without relying on teams or centralized intermediaries. Whether you're raising, speculating, or farming time-locked assets, Wreath unlocks a new surface for protocol funding, contributor yield, and on-chain capital efficiency.

Wreath (WREATH) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Wreath-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wreath (WREATH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wreath (WREATH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wreath-rahakkeelle.

Tarkista Wreath-rahakkeen hintaennuste nyt!

WREATH paikallisiin valuuttoihin

Wreath (WREATH) -rahakkeen tokenomiikka

Wreath (WREATH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WREATH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wreath (WREATH)”

Paljonko Wreath (WREATH) on arvoltaan tänään?
WREATH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WREATH-USD-parin nykyinen hinta?
WREATH -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Wreath-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WREATH markkina-arvo on $ 5.66K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WREATH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WREATH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli WREATH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WREATH saavutti ATH-hinnaksi 0.00174031 USD.
Mikä oli WREATH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WREATH-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on WREATH-rahakkeen treidausvolyymi?
WREATH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WREATH tänä vuonna korkeammalle?
WREATH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WREATH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 01:02:24 (UTC+8)

