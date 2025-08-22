Lisätietoja WXRP-rahakkeesta

WXRP-rahakkeen hintatiedot

WXRP-rahakkeen virallinen verkkosivusto

WXRP-rahakkeen tokenomiikka

WXRP-rahakkeen hintaennuste

Wrapped XRP-logo

Wrapped XRP – hinta (WXRP)

Ei listattu

1WXRP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$2.84
$2.84$2.84
-3.60%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Wrapped XRP (WXRP) -hintakaavio
Wrapped XRP (WXRP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 2.84
$ 2.84$ 2.84
24 h:n matalin
$ 2.96
$ 2.96$ 2.96
24 h:n korkein

$ 2.84
$ 2.84$ 2.84

$ 2.96
$ 2.96$ 2.96

$ 18.37
$ 18.37$ 18.37

$ 0.124627
$ 0.124627$ 0.124627

-0.05%

-3.42%

-8.50%

-8.50%

Wrapped XRP (WXRP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $2.85. Viimeisen 24 tunnin aikana WXRP on vaihdellut alimmillaan $ 2.84 ja korkeimmillaan $ 2.96 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WXRP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 18.37, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.124627.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WXRP on muuttunut -0.05% viimeisen tunnin aikana, -3.42% 24 tunnin aikana ja -8.50% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Wrapped XRP (WXRP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 51.07M
$ 51.07M$ 51.07M

--
----

$ 51.07M
$ 51.07M$ 51.07M

17.95M
17.95M 17.95M

17,947,559.108324
17,947,559.108324 17,947,559.108324

Wrapped XRP-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 51.07M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WXRP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.95M ja sen kokonaistarjonta on 17947559.108324. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 51.07M.

Wrapped XRP (WXRP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Wrapped XRP – USD -hinta muuttui $ -0.100987022690885.
Viimeisten 30 päivän aikana Wrapped XRP – USD -hinnan muutos oli $ -0.5691199200.
Viimeisten 60 päivän aikana Wrapped XRP – USD -hinnan muutos oli $ +1.1575189500.
Viimeisten 90 päivän aikana Wrapped XRP – USD -hinnan muutos oli $ +0.4952265725221014.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.100987022690885-3.42%
30 päivää$ -0.5691199200-19.96%
60 päivää$ +1.1575189500+40.61%
90 päivää$ +0.4952265725221014+21.03%

Mikä on Wrapped XRP (WXRP)

Wrapped XRP is a 1:1 equivalent of XRP represented as an ERC-20 on Ethereum. Wrapped.com lets investors use their digital assets to lend, borrow, and trade on all major DeFi platforms. Each wrapped asset is fully-collateralized and held with a qualified custodian. Wrapped.com is a collaboration of Tokensoft Inc. with leading custodians and other financial institutions. Tokensoft provides the technology layer via Wrapped.com that allows users to wrap their XRP into wXRP.

Wrapped XRP (WXRP) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Wrapped XRP-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wrapped XRP (WXRP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wrapped XRP (WXRP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wrapped XRP-rahakkeelle.

Tarkista Wrapped XRP-rahakkeen hintaennuste nyt!

WXRP paikallisiin valuuttoihin

Wrapped XRP (WXRP) -rahakkeen tokenomiikka

Wrapped XRP (WXRP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WXRP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wrapped XRP (WXRP)”

Paljonko Wrapped XRP (WXRP) on arvoltaan tänään?
WXRP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 2.85 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WXRP-USD-parin nykyinen hinta?
WXRP -USD-parin nykyinen hinta on $ 2.85. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Wrapped XRP-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WXRP markkina-arvo on $ 51.07M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WXRP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WXRP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.95M USD.
Mikä oli WXRP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WXRP saavutti ATH-hinnaksi 18.37 USD.
Mikä oli WXRP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WXRP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.124627 USD.
Mikä on WXRP-rahakkeen treidausvolyymi?
WXRP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WXRP tänä vuonna korkeammalle?
WXRP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WXRP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Wrapped XRP (WXRP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.