Wrapped stETH (WSTETH) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Wrapped stETH (WSTETH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Wrapped stETH (WSTETH) -rahakkeen tiedot

wstETH is a wrapped version of stETH. Instead of rebasing, or changing account holdings daily it is similar to a c-token. It represents a pro-rata ownership of the staked ETH (stETH). When someone exits wstETH they are returned principal stETH + stETH earnings.

Lido is a liquid staking protocol for POS blockchains. It gives you a liquid token that represents your staked collateral and earnings over time. Lido removes the need to run infrastructure and enabling continued participation in DeFi.

wstETH is minted and burned as stETH is wrapped and unwrapped.

Virallinen verkkosivusto:
https://lido.fi/

Wrapped stETH (WSTETH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Wrapped stETH (WSTETH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 18.55B
$ 18.55B$ 18.55B
Kokonaistarjonta:
$ 3.22M
$ 3.22M$ 3.22M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 3.22M
$ 3.22M$ 3.22M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 18.55B
$ 18.55B$ 18.55B
Kaikkien aikojen korkein:
$ 7,256.02
$ 7,256.02$ 7,256.02
Kaikkien aikojen alin:
$ 558.54
$ 558.54$ 558.54
Nykyinen hinta:
$ 5,767.41
$ 5,767.41$ 5,767.41

Wrapped stETH (WSTETH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Wrapped stETH (WSTETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä WSTETH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WSTETH-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät WSTETH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WSTETH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.