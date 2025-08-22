Lisätietoja WSTEAMX-rahakkeesta

WSTEAMX-rahakkeen hintatiedot

WSTEAMX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

WSTEAMX-rahakkeen tokenomiikka

WSTEAMX-rahakkeen hintaennuste

Wrapped STEAMX-logo

Wrapped STEAMX – hinta (WSTEAMX)

Ei listattu

1WSTEAMX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.063336
$0.063336$0.063336
+0.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Wrapped STEAMX (WSTEAMX) -hintakaavio
Wrapped STEAMX (WSTEAMX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.062963
$ 0.062963$ 0.062963
24 h:n matalin
$ 0.063336
$ 0.063336$ 0.063336
24 h:n korkein

$ 0.062963
$ 0.062963$ 0.062963

$ 0.063336
$ 0.063336$ 0.063336

$ 0.08285
$ 0.08285$ 0.08285

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.58%

+1.73%

+1.73%

Wrapped STEAMX (WSTEAMX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.063336. Viimeisen 24 tunnin aikana WSTEAMX on vaihdellut alimmillaan $ 0.062963 ja korkeimmillaan $ 0.063336 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WSTEAMX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.08285, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WSTEAMX on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +0.58% 24 tunnin aikana ja +1.73% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Wrapped STEAMX (WSTEAMX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 11.86M
$ 11.86M$ 11.86M

--
----

$ 11.86M
$ 11.86M$ 11.86M

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Wrapped STEAMX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.86M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WSTEAMX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00B ja sen kokonaistarjonta on 100000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.86M.

Wrapped STEAMX (WSTEAMX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Wrapped STEAMX – USD -hinta muuttui $ +0.00036625.
Viimeisten 30 päivän aikana Wrapped STEAMX – USD -hinnan muutos oli $ -0.0040321787.
Viimeisten 60 päivän aikana Wrapped STEAMX – USD -hinnan muutos oli $ -0.0100514485.
Viimeisten 90 päivän aikana Wrapped STEAMX – USD -hinnan muutos oli $ +0.00156886224753515.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00036625+0.58%
30 päivää$ -0.0040321787-6.36%
60 päivää$ -0.0100514485-15.87%
90 päivää$ +0.00156886224753515+2.54%

Mikä on Wrapped STEAMX (WSTEAMX)

A revolutionary approach in the Crypto Industry. A first of its kind Exchange Solution, building new foundations in Crypto Security. Made in Canada, by Canadians, to deliver to the World! Steam Exchange is a Centralized Exchange based in Ontario, Canada. SteamX Token will serve two purposes: 1) Provide initial holders to Steam Exchange when launched 2) Make the market for Steam Exchange when launched Steam Exchange is a revolution. Canada has had the short end of the stick when it comes to Centralized Exchanges and regulations. With major CEX exiting key provinces in Ontario, Canada is left with few options, and quite frankly, those options do not offer the solution Canada deserves. Steam Exchange strives to do what the best exchanges do, and do it better! Starting with Canada, walk into any Steam Exchange location to open and manage your Steam Exchange account. Steam Exchange will offer best in class courses and training for new investors in the Crypto Space! This project is not optional for Canada... it is mandatory! Canada deserves greatness, and Steam Exchange aims to deliver!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Wrapped STEAMX (WSTEAMX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Wrapped STEAMX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wrapped STEAMX (WSTEAMX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wrapped STEAMX (WSTEAMX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wrapped STEAMX-rahakkeelle.

Tarkista Wrapped STEAMX-rahakkeen hintaennuste nyt!

WSTEAMX paikallisiin valuuttoihin

Wrapped STEAMX (WSTEAMX) -rahakkeen tokenomiikka

Wrapped STEAMX (WSTEAMX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WSTEAMX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wrapped STEAMX (WSTEAMX)”

Paljonko Wrapped STEAMX (WSTEAMX) on arvoltaan tänään?
WSTEAMX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.063336 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WSTEAMX-USD-parin nykyinen hinta?
WSTEAMX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.063336. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Wrapped STEAMX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WSTEAMX markkina-arvo on $ 11.86M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WSTEAMX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WSTEAMX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00B USD.
Mikä oli WSTEAMX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WSTEAMX saavutti ATH-hinnaksi 0.08285 USD.
Mikä oli WSTEAMX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WSTEAMX-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on WSTEAMX-rahakkeen treidausvolyymi?
WSTEAMX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WSTEAMX tänä vuonna korkeammalle?
WSTEAMX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WSTEAMX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.