Wrapped STEAMX – hinta (WSTEAMX)
+0.58%
+1.73%
+1.73%
Wrapped STEAMX (WSTEAMX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.063336. Viimeisen 24 tunnin aikana WSTEAMX on vaihdellut alimmillaan $ 0.062963 ja korkeimmillaan $ 0.063336 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WSTEAMX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.08285, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa WSTEAMX on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +0.58% 24 tunnin aikana ja +1.73% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Wrapped STEAMX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.86M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WSTEAMX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00B ja sen kokonaistarjonta on 100000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.86M.
Tämän päivän aikana Wrapped STEAMX – USD -hinta muuttui $ +0.00036625.
Viimeisten 30 päivän aikana Wrapped STEAMX – USD -hinnan muutos oli $ -0.0040321787.
Viimeisten 60 päivän aikana Wrapped STEAMX – USD -hinnan muutos oli $ -0.0100514485.
Viimeisten 90 päivän aikana Wrapped STEAMX – USD -hinnan muutos oli $ +0.00156886224753515.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.00036625
|+0.58%
|30 päivää
|$ -0.0040321787
|-6.36%
|60 päivää
|$ -0.0100514485
|-15.87%
|90 päivää
|$ +0.00156886224753515
|+2.54%
A revolutionary approach in the Crypto Industry. A first of its kind Exchange Solution, building new foundations in Crypto Security. Made in Canada, by Canadians, to deliver to the World! Steam Exchange is a Centralized Exchange based in Ontario, Canada. SteamX Token will serve two purposes: 1) Provide initial holders to Steam Exchange when launched 2) Make the market for Steam Exchange when launched Steam Exchange is a revolution. Canada has had the short end of the stick when it comes to Centralized Exchanges and regulations. With major CEX exiting key provinces in Ontario, Canada is left with few options, and quite frankly, those options do not offer the solution Canada deserves. Steam Exchange strives to do what the best exchanges do, and do it better! Starting with Canada, walk into any Steam Exchange location to open and manage your Steam Exchange account. Steam Exchange will offer best in class courses and training for new investors in the Crypto Space! This project is not optional for Canada... it is mandatory! Canada deserves greatness, and Steam Exchange aims to deliver!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.