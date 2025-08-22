Lisätietoja WSTASTR-rahakkeesta

WSTASTR-rahakkeen hintatiedot

WSTASTR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

WSTASTR-rahakkeen tokenomiikka

WSTASTR-rahakkeen hintaennuste

Wrapped stASTR-logo

Wrapped stASTR – hinta (WSTASTR)

Ei listattu

1WSTASTR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02590667
$0.02590667$0.02590667
+1.50%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Wrapped stASTR (WSTASTR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:19:29 (UTC+8)

Wrapped stASTR (WSTASTR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02457764
$ 0.02457764$ 0.02457764
24 h:n matalin
$ 0.0261593
$ 0.0261593$ 0.0261593
24 h:n korkein

$ 0.02457764
$ 0.02457764$ 0.02457764

$ 0.0261593
$ 0.0261593$ 0.0261593

$ 0.03544925
$ 0.03544925$ 0.03544925

$ 0.00462923
$ 0.00462923$ 0.00462923

+0.30%

+1.58%

-0.43%

-0.43%

Wrapped stASTR (WSTASTR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02590667. Viimeisen 24 tunnin aikana WSTASTR on vaihdellut alimmillaan $ 0.02457764 ja korkeimmillaan $ 0.0261593 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WSTASTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03544925, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00462923.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WSTASTR on muuttunut +0.30% viimeisen tunnin aikana, +1.58% 24 tunnin aikana ja -0.43% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Wrapped stASTR (WSTASTR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 4.10M
$ 4.10M$ 4.10M

--
----

$ 4.10M
$ 4.10M$ 4.10M

158.28M
158.28M 158.28M

158,277,268.2027595
158,277,268.2027595 158,277,268.2027595

Wrapped stASTR-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.10M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WSTASTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 158.28M ja sen kokonaistarjonta on 158277268.2027595. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.10M.

Wrapped stASTR (WSTASTR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Wrapped stASTR – USD -hinta muuttui $ +0.00040296.
Viimeisten 30 päivän aikana Wrapped stASTR – USD -hinnan muutos oli $ -0.0028372259.
Viimeisten 60 päivän aikana Wrapped stASTR – USD -hinnan muutos oli $ +0.0038247882.
Viimeisten 90 päivän aikana Wrapped stASTR – USD -hinnan muutos oli $ -0.004625703282845245.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00040296+1.58%
30 päivää$ -0.0028372259-10.95%
60 päivää$ +0.0038247882+14.76%
90 päivää$ -0.004625703282845245-15.15%

Mikä on Wrapped stASTR (WSTASTR)

Astake is a secure and reliable Liquid Staking Protocol for Astar & Soneium Ecosystem, enabling seamless participation in Astar dApp Staking across both networks. Key Offering - High APR** from dApp Staking - Liquidity via yield-bearing $wstASTR - Extra Yield opportunities through partner DeFis - Multi-Chain Support through CCIP - Security with PeckShield audit - Intuitive UI for a seamless staking experience

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Wrapped stASTR (WSTASTR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Wrapped stASTR-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wrapped stASTR (WSTASTR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wrapped stASTR (WSTASTR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wrapped stASTR-rahakkeelle.

Tarkista Wrapped stASTR-rahakkeen hintaennuste nyt!

WSTASTR paikallisiin valuuttoihin

Wrapped stASTR (WSTASTR) -rahakkeen tokenomiikka

Wrapped stASTR (WSTASTR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WSTASTR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wrapped stASTR (WSTASTR)”

Paljonko Wrapped stASTR (WSTASTR) on arvoltaan tänään?
WSTASTR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02590667 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WSTASTR-USD-parin nykyinen hinta?
WSTASTR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02590667. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Wrapped stASTR-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WSTASTR markkina-arvo on $ 4.10M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WSTASTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WSTASTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 158.28M USD.
Mikä oli WSTASTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WSTASTR saavutti ATH-hinnaksi 0.03544925 USD.
Mikä oli WSTASTR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WSTASTR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00462923 USD.
Mikä on WSTASTR-rahakkeen treidausvolyymi?
WSTASTR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WSTASTR tänä vuonna korkeammalle?
WSTASTR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WSTASTR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:19:29 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.