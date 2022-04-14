Wrapped SAFU (WSAFU) -rahakkeen tokenomiikka
Wrapped SAFU (WSAFU) -rahakkeen tiedot
Safura is a decentralized protection protocol designed to cover Web3 users and projects from risks like exploits, cyberattacks, and smart contract vulnerabilities. Safura is a DeFi cover alternative for risk-sharing among members. It allows members to purchase various cover products to protect against risks. The $SAFU token is used within the protocol for risk sharing.
Digital assets' value has increased to the trillions over the years. The Web3 economy has a lot of potential but in order for wider adoption, it needs to be safe. Currently, less than 1% of digital assets are covered. This presents a unique opportunity for cover to fill the gap. The implementation of cover will enhance community trust and protect against risks like exchange failures, cyber-attacks, and lost or stolen wallet keys. Safura will provide its own platform while embedding cover offerings on DEXes & wallet front-ends.
Smart contract security shouldn't end with the audit report. Safura, a DAO founded by auditors and members of the AuditOne ecosystem, has forked a protocol for asset cover (a clean fork of Nexus Mutual with different parameters & tokenomics) which is being deployed on the Sonic blockchain. Community members can choose to have their funds protected with coverage, giving them peace of mind and protecting their assets from potential risks. Projects can purchase coverage to increase community trust, knowing they're protected against potential vulnerabilities. For AuditOne, it's about putting skin in the game and backing our audits with long-term security guarantees.
Wrapped SAFU (WSAFU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Wrapped SAFU (WSAFU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Wrapped SAFU (WSAFU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Wrapped SAFU (WSAFU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä WSAFU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WSAFU-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät WSAFU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WSAFU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.