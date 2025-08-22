Lisätietoja WSAFU-rahakkeesta

Wrapped SAFU-logo

Wrapped SAFU – hinta (WSAFU)

Ei listattu

1WSAFU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01127568
$0.01127568$0.01127568
+2.70%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Wrapped SAFU (WSAFU) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:23:46 (UTC+8)

Wrapped SAFU (WSAFU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01087689
$ 0.01087689$ 0.01087689
24 h:n matalin
$ 0.01151835
$ 0.01151835$ 0.01151835
24 h:n korkein

$ 0.01087689
$ 0.01087689$ 0.01087689

$ 0.01151835
$ 0.01151835$ 0.01151835

$ 0.060222
$ 0.060222$ 0.060222

$ 0.00611137
$ 0.00611137$ 0.00611137

+1.15%

+2.65%

+2.39%

+2.39%

Wrapped SAFU (WSAFU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01125782. Viimeisen 24 tunnin aikana WSAFU on vaihdellut alimmillaan $ 0.01087689 ja korkeimmillaan $ 0.01151835 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WSAFU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.060222, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00611137.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WSAFU on muuttunut +1.15% viimeisen tunnin aikana, +2.65% 24 tunnin aikana ja +2.39% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Wrapped SAFU (WSAFU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 30.92K
$ 30.92K$ 30.92K

--
----

$ 30.92K
$ 30.92K$ 30.92K

2.74M
2.74M 2.74M

2,742,454.270456489
2,742,454.270456489 2,742,454.270456489

Wrapped SAFU-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 30.92K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WSAFU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.74M ja sen kokonaistarjonta on 2742454.270456489. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 30.92K.

Wrapped SAFU (WSAFU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Wrapped SAFU – USD -hinta muuttui $ +0.00029095.
Viimeisten 30 päivän aikana Wrapped SAFU – USD -hinnan muutos oli $ +0.0014422719.
Viimeisten 60 päivän aikana Wrapped SAFU – USD -hinnan muutos oli $ -0.0033652168.
Viimeisten 90 päivän aikana Wrapped SAFU – USD -hinnan muutos oli $ -0.027451059797760685.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00029095+2.65%
30 päivää$ +0.0014422719+12.81%
60 päivää$ -0.0033652168-29.89%
90 päivää$ -0.027451059797760685-70.91%

Mikä on Wrapped SAFU (WSAFU)

Safura is a decentralized protection protocol designed to cover Web3 users and projects from risks like exploits, cyberattacks, and smart contract vulnerabilities. Safura is a DeFi cover alternative for risk-sharing among members. It allows members to purchase various cover products to protect against risks. The $SAFU token is used within the protocol for risk sharing. Digital assets' value has increased to the trillions over the years. The Web3 economy has a lot of potential but in order for wider adoption, it needs to be safe. Currently, less than 1% of digital assets are covered. This presents a unique opportunity for cover to fill the gap. The implementation of cover will enhance community trust and protect against risks like exchange failures, cyber-attacks, and lost or stolen wallet keys. Safura will provide its own platform while embedding cover offerings on DEXes & wallet front-ends. Smart contract security shouldn't end with the audit report. Safura, a DAO founded by auditors and members of the AuditOne ecosystem, has forked a protocol for asset cover (a clean fork of Nexus Mutual with different parameters & tokenomics) which is being deployed on the Sonic blockchain. Community members can choose to have their funds protected with coverage, giving them peace of mind and protecting their assets from potential risks. Projects can purchase coverage to increase community trust, knowing they're protected against potential vulnerabilities. For AuditOne, it's about putting skin in the game and backing our audits with long-term security guarantees.

Wrapped SAFU (WSAFU) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Wrapped SAFU-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wrapped SAFU (WSAFU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wrapped SAFU (WSAFU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wrapped SAFU-rahakkeelle.

Tarkista Wrapped SAFU-rahakkeen hintaennuste nyt!

WSAFU paikallisiin valuuttoihin

Wrapped SAFU (WSAFU) -rahakkeen tokenomiikka

Wrapped SAFU (WSAFU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WSAFU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wrapped SAFU (WSAFU)”

Paljonko Wrapped SAFU (WSAFU) on arvoltaan tänään?
WSAFU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01125782 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WSAFU-USD-parin nykyinen hinta?
WSAFU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01125782. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Wrapped SAFU-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WSAFU markkina-arvo on $ 30.92K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WSAFU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WSAFU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.74M USD.
Mikä oli WSAFU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WSAFU saavutti ATH-hinnaksi 0.060222 USD.
Mikä oli WSAFU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WSAFU-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00611137 USD.
Mikä on WSAFU-rahakkeen treidausvolyymi?
WSAFU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WSAFU tänä vuonna korkeammalle?
WSAFU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WSAFU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.