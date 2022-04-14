Wrapped QUIL (QUIL) -rahakkeen tokenomiikka
Wrapped QUIL (QUIL) -rahakkeen tiedot
Quilibrium, the decentralized MPC platform as a service — This is NOT an official account. It is maintained by the ℚ-community.
What is Quilibrium? Quilibrium is a decentralized internet layer protocol, providing the creature comforts of Cloud without sacrificing privacy or scalability. With familiar API-compatible SDKs, switching to NoCloud may be easier than you think.
A New decentralized network model which leverages techniques that differ from common block chain constructions. Directly, it does not build consensus around a block chain, but indirectly, a block chain or any other data structure may be maintained within the shards of the hypergraph.
Quilibrium’s network design utilizes cryptographic approaches to provide unforgeably valid transitions of state, such that adverse conditions are structurally impossible, and malicious behaviors are implicitly punishable by removal and reveal.
Wrapped QUIL (QUIL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Wrapped QUIL (QUIL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Wrapped QUIL (QUIL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Wrapped QUIL (QUIL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä QUIL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta QUIL-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät QUIL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu QUIL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
