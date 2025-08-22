Lisätietoja WOS-rahakkeesta

Wrapped Origin Sonic – hinta (WOS)

$0.333424
$0.333424$0.333424
-0.50%1D
Reaaliaikainen Wrapped Origin Sonic (WOS) -hintakaavio
Wrapped Origin Sonic (WOS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.56%

-0.56%

+4.08%

+4.08%

Wrapped Origin Sonic (WOS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.333424. Viimeisen 24 tunnin aikana WOS on vaihdellut alimmillaan $ 0.325086 ja korkeimmillaan $ 0.337862 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WOS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.002, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WOS on muuttunut -0.56% viimeisen tunnin aikana, -0.56% 24 tunnin aikana ja +4.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Wrapped Origin Sonic (WOS) -rahakkeen markkinatiedot

Wrapped Origin Sonic-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.44M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WOS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 22.33M ja sen kokonaistarjonta on 22325975.85230251. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.44M.

Wrapped Origin Sonic (WOS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Wrapped Origin Sonic – USD -hinta muuttui $ -0.0018819810680606.
Viimeisten 30 päivän aikana Wrapped Origin Sonic – USD -hinnan muutos oli $ -0.0484258682.
Viimeisten 60 päivän aikana Wrapped Origin Sonic – USD -hinnan muutos oli $ +0.0612451874.
Viimeisten 90 päivän aikana Wrapped Origin Sonic – USD -hinnan muutos oli $ -0.148553637530534.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0018819810680606-0.56%
30 päivää$ -0.0484258682-14.52%
60 päivää$ +0.0612451874+18.37%
90 päivää$ -0.148553637530534-30.82%

Mikä on Wrapped Origin Sonic (WOS)

Wrapped Origin Sonic is the wrapped, non-rebasing version of Origin Sonic (OS) that still earns a yield. Wrapped Origin Sonic is an ERC-4626 tokenized vault that earns its yield via price increase relative to Origin Sonic (OS). Wrapped Origin Sonic is useful for integrations that cannot handle the constant changing quantity of a rebasing token. Many users find it useful to deposit Wrapped Origin Sonic as collateral in lending markets. Built by the team at Origin Protocol.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

Wrapped Origin Sonic (WOS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Wrapped Origin Sonic-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wrapped Origin Sonic (WOS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wrapped Origin Sonic (WOS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wrapped Origin Sonic-rahakkeelle.

Tarkista Wrapped Origin Sonic-rahakkeen hintaennuste nyt!

WOS paikallisiin valuuttoihin

Wrapped Origin Sonic (WOS) -rahakkeen tokenomiikka

Wrapped Origin Sonic (WOS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WOS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wrapped Origin Sonic (WOS)”

Paljonko Wrapped Origin Sonic (WOS) on arvoltaan tänään?
WOS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.333424 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WOS-USD-parin nykyinen hinta?
WOS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.333424. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Wrapped Origin Sonic-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WOS markkina-arvo on $ 7.44M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WOS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WOS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 22.33M USD.
Mikä oli WOS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WOS saavutti ATH-hinnaksi 1.002 USD.
Mikä oli WOS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WOS-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on WOS-rahakkeen treidausvolyymi?
WOS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WOS tänä vuonna korkeammalle?
WOS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WOS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

