Wrapped Mantle-logo

Wrapped Mantle – hinta (WMNT)

Ei listattu

1WMNT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.24
$1.24$1.24
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Wrapped Mantle (WMNT) -hintakaavio
Wrapped Mantle (WMNT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.23
$ 1.23$ 1.23
24 h:n matalin
$ 1.3
$ 1.3$ 1.3
24 h:n korkein

$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

$ 1.3
$ 1.3$ 1.3

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

$ 0.306494
$ 0.306494$ 0.306494

-0.18%

-0.09%

+13.75%

+13.75%

Wrapped Mantle (WMNT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.24. Viimeisen 24 tunnin aikana WMNT on vaihdellut alimmillaan $ 1.23 ja korkeimmillaan $ 1.3 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WMNT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.5, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.306494.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WMNT on muuttunut -0.18% viimeisen tunnin aikana, -0.09% 24 tunnin aikana ja +13.75% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Wrapped Mantle (WMNT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 19.34M
$ 19.34M$ 19.34M

--
----

$ 19.34M
$ 19.34M$ 19.34M

15.59M
15.59M 15.59M

15,586,813.43832836
15,586,813.43832836 15,586,813.43832836

Wrapped Mantle-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 19.34M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WMNT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 15.59M ja sen kokonaistarjonta on 15586813.43832836. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 19.34M.

Wrapped Mantle (WMNT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Wrapped Mantle – USD -hinta muuttui $ -0.001177808704569.
Viimeisten 30 päivän aikana Wrapped Mantle – USD -hinnan muutos oli $ +0.6251451320.
Viimeisten 60 päivän aikana Wrapped Mantle – USD -hinnan muutos oli $ +1.3747671680.
Viimeisten 90 päivän aikana Wrapped Mantle – USD -hinnan muutos oli $ +0.5014022021046515.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.001177808704569-0.09%
30 päivää$ +0.6251451320+50.41%
60 päivää$ +1.3747671680+110.87%
90 päivää$ +0.5014022021046515+67.89%

Mikä on Wrapped Mantle (WMNT)

Wrapped Mantle (WMNT) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Wrapped Mantle-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wrapped Mantle (WMNT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wrapped Mantle (WMNT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wrapped Mantle-rahakkeelle.

Tarkista Wrapped Mantle-rahakkeen hintaennuste nyt!

WMNT paikallisiin valuuttoihin

Wrapped Mantle (WMNT) -rahakkeen tokenomiikka

Wrapped Mantle (WMNT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WMNT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wrapped Mantle (WMNT)”

Paljonko Wrapped Mantle (WMNT) on arvoltaan tänään?
WMNT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.24 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WMNT-USD-parin nykyinen hinta?
WMNT -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.24. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Wrapped Mantle-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WMNT markkina-arvo on $ 19.34M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WMNT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WMNT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 15.59M USD.
Mikä oli WMNT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WMNT saavutti ATH-hinnaksi 1.5 USD.
Mikä oli WMNT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WMNT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.306494 USD.
Mikä on WMNT-rahakkeen treidausvolyymi?
WMNT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WMNT tänä vuonna korkeammalle?
WMNT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WMNT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.