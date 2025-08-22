Lisätietoja WHLP-rahakkeesta

WHLP-rahakkeen hintatiedot

WHLP-rahakkeen virallinen verkkosivusto

WHLP-rahakkeen tokenomiikka

WHLP-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Wrapped HLP-logo

Wrapped HLP – hinta (WHLP)

Ei listattu

1WHLP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.015
$1.015$1.015
-0.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Wrapped HLP (WHLP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:43:56 (UTC+8)

Wrapped HLP (WHLP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.01
$ 1.01$ 1.01
24 h:n matalin
$ 1.021
$ 1.021$ 1.021
24 h:n korkein

$ 1.01
$ 1.01$ 1.01

$ 1.021
$ 1.021$ 1.021

$ 1.034
$ 1.034$ 1.034

$ 0.915753
$ 0.915753$ 0.915753

-0.17%

-0.25%

-0.48%

-0.48%

Wrapped HLP (WHLP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.014. Viimeisen 24 tunnin aikana WHLP on vaihdellut alimmillaan $ 1.01 ja korkeimmillaan $ 1.021 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WHLP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.034, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.915753.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WHLP on muuttunut -0.17% viimeisen tunnin aikana, -0.25% 24 tunnin aikana ja -0.48% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Wrapped HLP (WHLP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 8.18M
$ 8.18M$ 8.18M

--
----

$ 8.18M
$ 8.18M$ 8.18M

8.06M
8.06M 8.06M

8,058,314.973164
8,058,314.973164 8,058,314.973164

Wrapped HLP-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.18M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WHLP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.06M ja sen kokonaistarjonta on 8058314.973164. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.18M.

Wrapped HLP (WHLP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Wrapped HLP – USD -hinta muuttui $ -0.002572639236025.
Viimeisten 30 päivän aikana Wrapped HLP – USD -hinnan muutos oli $ +0.0198732846.
Viimeisten 60 päivän aikana Wrapped HLP – USD -hinnan muutos oli $ +0.0175188780.
Viimeisten 90 päivän aikana Wrapped HLP – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.002572639236025-0.25%
30 päivää$ +0.0198732846+1.96%
60 päivää$ +0.0175188780+1.73%
90 päivää$ 0--

Mikä on Wrapped HLP (WHLP)

Wrapped HyperLiquidity Provider (WHLP), developed by Looping Collective, is a USD-denominated token that automatically deposits into HLP. Initially valued at 1.00 USD per WHLP, its value appreciates over time as HLP rewards accrue. WHLP is a tokenized representation of HyperLiquidity Provider (HLP), that enables holders to earn HLP’s yield while retaining full liquidity and DeFi composability on HyperEVM.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Wrapped HLP (WHLP) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Wrapped HLP-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wrapped HLP (WHLP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wrapped HLP (WHLP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wrapped HLP-rahakkeelle.

Tarkista Wrapped HLP-rahakkeen hintaennuste nyt!

WHLP paikallisiin valuuttoihin

Wrapped HLP (WHLP) -rahakkeen tokenomiikka

Wrapped HLP (WHLP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WHLP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wrapped HLP (WHLP)”

Paljonko Wrapped HLP (WHLP) on arvoltaan tänään?
WHLP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.014 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WHLP-USD-parin nykyinen hinta?
WHLP -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.014. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Wrapped HLP-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WHLP markkina-arvo on $ 8.18M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WHLP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WHLP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.06M USD.
Mikä oli WHLP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WHLP saavutti ATH-hinnaksi 1.034 USD.
Mikä oli WHLP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WHLP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.915753 USD.
Mikä on WHLP-rahakkeen treidausvolyymi?
WHLP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WHLP tänä vuonna korkeammalle?
WHLP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WHLP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:43:56 (UTC+8)

Wrapped HLP (WHLP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.