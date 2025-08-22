Lisätietoja WGBERA-rahakkeesta

WGBERA-rahakkeen hintatiedot

WGBERA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

WGBERA-rahakkeen tokenomiikka

WGBERA-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Wrapped gBera-logo

Wrapped gBera – hinta (WGBERA)

Ei listattu

1WGBERA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$2.13
$2.13$2.13
-5.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Wrapped gBera (WGBERA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:43:49 (UTC+8)

Wrapped gBera (WGBERA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 2.11
$ 2.11$ 2.11
24 h:n matalin
$ 2.3
$ 2.3$ 2.3
24 h:n korkein

$ 2.11
$ 2.11$ 2.11

$ 2.3
$ 2.3$ 2.3

$ 8.81
$ 8.81$ 8.81

$ 1.45
$ 1.45$ 1.45

-0.68%

-5.77%

+4.83%

+4.83%

Wrapped gBera (WGBERA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $2.13. Viimeisen 24 tunnin aikana WGBERA on vaihdellut alimmillaan $ 2.11 ja korkeimmillaan $ 2.3 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WGBERA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 8.81, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.45.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WGBERA on muuttunut -0.68% viimeisen tunnin aikana, -5.77% 24 tunnin aikana ja +4.83% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Wrapped gBera (WGBERA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 9.74M
$ 9.74M$ 9.74M

--
----

$ 9.74M
$ 9.74M$ 9.74M

4.57M
4.57M 4.57M

4,565,916.919460103
4,565,916.919460103 4,565,916.919460103

Wrapped gBera-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.74M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WGBERA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.57M ja sen kokonaistarjonta on 4565916.919460103. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.74M.

Wrapped gBera (WGBERA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Wrapped gBera – USD -hinta muuttui $ -0.130653359257748.
Viimeisten 30 päivän aikana Wrapped gBera – USD -hinnan muutos oli $ -0.2383205880.
Viimeisten 60 päivän aikana Wrapped gBera – USD -hinnan muutos oli $ +0.8257980180.
Viimeisten 90 päivän aikana Wrapped gBera – USD -hinnan muutos oli $ -0.843534452273561.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.130653359257748-5.77%
30 päivää$ -0.2383205880-11.18%
60 päivää$ +0.8257980180+38.77%
90 päivää$ -0.843534452273561-28.36%

Mikä on Wrapped gBera (WGBERA)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Wrapped gBera (WGBERA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Wrapped gBera-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wrapped gBera (WGBERA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wrapped gBera (WGBERA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wrapped gBera-rahakkeelle.

Tarkista Wrapped gBera-rahakkeen hintaennuste nyt!

WGBERA paikallisiin valuuttoihin

Wrapped gBera (WGBERA) -rahakkeen tokenomiikka

Wrapped gBera (WGBERA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WGBERA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wrapped gBera (WGBERA)”

Paljonko Wrapped gBera (WGBERA) on arvoltaan tänään?
WGBERA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 2.13 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WGBERA-USD-parin nykyinen hinta?
WGBERA -USD-parin nykyinen hinta on $ 2.13. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Wrapped gBera-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WGBERA markkina-arvo on $ 9.74M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WGBERA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WGBERA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.57M USD.
Mikä oli WGBERA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WGBERA saavutti ATH-hinnaksi 8.81 USD.
Mikä oli WGBERA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WGBERA-rahakkeen ATL-hinta oli 1.45 USD.
Mikä on WGBERA-rahakkeen treidausvolyymi?
WGBERA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WGBERA tänä vuonna korkeammalle?
WGBERA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WGBERA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:43:49 (UTC+8)

Wrapped gBera (WGBERA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.