Lisätietoja WFRAGSOL-rahakkeesta

WFRAGSOL-rahakkeen hintatiedot

WFRAGSOL-rahakkeen valkoinen paperi

WFRAGSOL-rahakkeen virallinen verkkosivusto

WFRAGSOL-rahakkeen tokenomiikka

WFRAGSOL-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Wrapped fragSOL-logo

Wrapped fragSOL – hinta (WFRAGSOL)

Ei listattu

1WFRAGSOL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$195.26
$195.26$195.26
-2.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:29:41 (UTC+8)

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 191.72
$ 191.72$ 191.72
24 h:n matalin
$ 200.94
$ 200.94$ 200.94
24 h:n korkein

$ 191.72
$ 191.72$ 191.72

$ 200.94
$ 200.94$ 200.94

$ 219.15
$ 219.15$ 219.15

$ 100.68
$ 100.68$ 100.68

+0.35%

-2.40%

-5.32%

-5.32%

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $195.24. Viimeisen 24 tunnin aikana WFRAGSOL on vaihdellut alimmillaan $ 191.72 ja korkeimmillaan $ 200.94 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WFRAGSOL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 219.15, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 100.68.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WFRAGSOL on muuttunut +0.35% viimeisen tunnin aikana, -2.40% 24 tunnin aikana ja -5.32% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 74.68M
$ 74.68M$ 74.68M

--
----

$ 74.68M
$ 74.68M$ 74.68M

382.49K
382.49K 382.49K

382,485.725253343
382,485.725253343 382,485.725253343

Wrapped fragSOL-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 74.68M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WFRAGSOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 382.49K ja sen kokonaistarjonta on 382485.725253343. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 74.68M.

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Wrapped fragSOL – USD -hinta muuttui $ -4.8172534441887.
Viimeisten 30 päivän aikana Wrapped fragSOL – USD -hinnan muutos oli $ -17.2112064840.
Viimeisten 60 päivän aikana Wrapped fragSOL – USD -hinnan muutos oli $ +76.6630164960.
Viimeisten 90 päivän aikana Wrapped fragSOL – USD -hinnan muutos oli $ +10.0475129802526.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -4.8172534441887-2.40%
30 päivää$ -17.2112064840-8.81%
60 päivää$ +76.6630164960+39.27%
90 päivää$ +10.0475129802526+5.43%

Mikä on Wrapped fragSOL (WFRAGSOL)

Fragmetric is a native liquid (re)staking station on Solana that aims to improve the economic potential and security of the Solana ecosystem. Fragmetric succeeded in carrying out NCN reward distribution by utilizing Solana's token extension. Additionally, Fragmetric created useful solutions, such as the Normalized Token Program, for utilizing various LSTs in restaking platforms. The goal of Fragmetric is to create a safe, open, and incredibly effective restaking system that empowers users and supports the stability of the Solana restaking ecosystem.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Wrapped fragSOL-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wrapped fragSOL-rahakkeelle.

Tarkista Wrapped fragSOL-rahakkeen hintaennuste nyt!

WFRAGSOL paikallisiin valuuttoihin

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) -rahakkeen tokenomiikka

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WFRAGSOL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wrapped fragSOL (WFRAGSOL)”

Paljonko Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) on arvoltaan tänään?
WFRAGSOL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 195.24 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WFRAGSOL-USD-parin nykyinen hinta?
WFRAGSOL -USD-parin nykyinen hinta on $ 195.24. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Wrapped fragSOL-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WFRAGSOL markkina-arvo on $ 74.68M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WFRAGSOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WFRAGSOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 382.49K USD.
Mikä oli WFRAGSOL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WFRAGSOL saavutti ATH-hinnaksi 219.15 USD.
Mikä oli WFRAGSOL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WFRAGSOL-rahakkeen ATL-hinta oli 100.68 USD.
Mikä on WFRAGSOL-rahakkeen treidausvolyymi?
WFRAGSOL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WFRAGSOL tänä vuonna korkeammalle?
WFRAGSOL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WFRAGSOL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:29:41 (UTC+8)

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.