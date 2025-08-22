Lisätietoja WEETH-rahakkeesta

Wrapped eETH-logo

Wrapped eETH – hinta (WEETH)

Ei listattu

1WEETH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$4,597.36
$4,597.36$4,597.36
-0.70%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Wrapped eETH (WEETH) -hintakaavio
Wrapped eETH (WEETH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 4,511.82
$ 4,511.82$ 4,511.82
24 h:n matalin
$ 4,631.66
$ 4,631.66$ 4,631.66
24 h:n korkein

$ 4,511.82
$ 4,511.82$ 4,511.82

$ 4,631.66
$ 4,631.66$ 4,631.66

$ 5,124.17
$ 5,124.17$ 5,124.17

$ 1,505.24
$ 1,505.24$ 1,505.24

+0.26%

-0.65%

-6.89%

-6.89%

Wrapped eETH (WEETH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $4,601.35. Viimeisen 24 tunnin aikana WEETH on vaihdellut alimmillaan $ 4,511.82 ja korkeimmillaan $ 4,631.66 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WEETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5,124.17, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1,505.24.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WEETH on muuttunut +0.26% viimeisen tunnin aikana, -0.65% 24 tunnin aikana ja -6.89% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Wrapped eETH (WEETH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 11.74B
$ 11.74B$ 11.74B

--
----

$ 11.74B
$ 11.74B$ 11.74B

2.55M
2.55M 2.55M

2,552,779.480957251
2,552,779.480957251 2,552,779.480957251

Wrapped eETH-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.74B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WEETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.55M ja sen kokonaistarjonta on 2552779.480957251. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.74B.

Wrapped eETH (WEETH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Wrapped eETH – USD -hinta muuttui $ -30.308398371485.
Viimeisten 30 päivän aikana Wrapped eETH – USD -hinnan muutos oli $ +698.5792576750.
Viimeisten 60 päivän aikana Wrapped eETH – USD -hinnan muutos oli $ +4,219.5562046950.
Viimeisten 90 päivän aikana Wrapped eETH – USD -hinnan muutos oli $ +1,887.223212339604.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -30.308398371485-0.65%
30 päivää$ +698.5792576750+15.18%
60 päivää$ +4,219.5562046950+91.70%
90 päivää$ +1,887.223212339604+69.53%

Mikä on Wrapped eETH (WEETH)

Ether.fi's eETH is a decentralized, non-custodial liquid staking token that enables Ethereum holders to earn staking rewards while maintaining full liquidity and control over their assets. eETH along with its wrapped non-rebasing version, weETH, integrates seamlessly with the Ethereum ecosystem, offering users a flexible and secure way to contribute to network validation and participate in the DeFi space.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Wrapped eETH (WEETH) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Wrapped eETH-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wrapped eETH (WEETH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wrapped eETH (WEETH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wrapped eETH-rahakkeelle.

Tarkista Wrapped eETH-rahakkeen hintaennuste nyt!

WEETH paikallisiin valuuttoihin

Wrapped eETH (WEETH) -rahakkeen tokenomiikka

Wrapped eETH (WEETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WEETH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wrapped eETH (WEETH)”

Paljonko Wrapped eETH (WEETH) on arvoltaan tänään?
WEETH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 4,601.35 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WEETH-USD-parin nykyinen hinta?
WEETH -USD-parin nykyinen hinta on $ 4,601.35. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Wrapped eETH-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WEETH markkina-arvo on $ 11.74B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WEETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WEETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.55M USD.
Mikä oli WEETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WEETH saavutti ATH-hinnaksi 5,124.17 USD.
Mikä oli WEETH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WEETH-rahakkeen ATL-hinta oli 1,505.24 USD.
Mikä on WEETH-rahakkeen treidausvolyymi?
WEETH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WEETH tänä vuonna korkeammalle?
WEETH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WEETH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

