Lisätietoja WCTC-rahakkeesta

WCTC-rahakkeen hintatiedot

WCTC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

WCTC-rahakkeen tokenomiikka

WCTC-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Wrapped CTC-logo

Wrapped CTC – hinta (WCTC)

Ei listattu

1WCTC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.258176
$0.258176$0.258176
-8.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Wrapped CTC (WCTC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:00:51 (UTC+8)

Wrapped CTC (WCTC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.257662
$ 0.257662$ 0.257662
24 h:n matalin
$ 0.331958
$ 0.331958$ 0.331958
24 h:n korkein

$ 0.257662
$ 0.257662$ 0.257662

$ 0.331958
$ 0.331958$ 0.331958

$ 0.369622
$ 0.369622$ 0.369622

$ 0.186205
$ 0.186205$ 0.186205

-2.17%

-8.86%

-1.74%

-1.74%

Wrapped CTC (WCTC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.258176. Viimeisen 24 tunnin aikana WCTC on vaihdellut alimmillaan $ 0.257662 ja korkeimmillaan $ 0.331958 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WCTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.369622, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.186205.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WCTC on muuttunut -2.17% viimeisen tunnin aikana, -8.86% 24 tunnin aikana ja -1.74% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Wrapped CTC (WCTC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

--
----

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

6.11M
6.11M 6.11M

6,111,120.050089639
6,111,120.050089639 6,111,120.050089639

Wrapped CTC-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.58M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WCTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.11M ja sen kokonaistarjonta on 6111120.050089639. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.58M.

Wrapped CTC (WCTC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Wrapped CTC – USD -hinta muuttui $ -0.0251210149204214.
Viimeisten 30 päivän aikana Wrapped CTC – USD -hinnan muutos oli $ -0.0468616032.
Viimeisten 60 päivän aikana Wrapped CTC – USD -hinnan muutos oli $ +0.0335135425.
Viimeisten 90 päivän aikana Wrapped CTC – USD -hinnan muutos oli $ -0.0844617004425974.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0251210149204214-8.86%
30 päivää$ -0.0468616032-18.15%
60 päivää$ +0.0335135425+12.98%
90 päivää$ -0.0844617004425974-24.65%

Mikä on Wrapped CTC (WCTC)

WCTC is a wrapped ERC-20 version of native Creditcoin (CTC), enabling holders of mainnet CTC to access Ethereum-based liquidity. Users can swap native CTC for wCTC at a 1:1 ratio through the Creditcoin Foundation's swap tool, and trade wCTC against G-CRE on Uniswap, providing an additional path for mainnet token holders to access market liquidity. Creditcoin is a layer 1 EVM blockchain that enables developers to build multi-chain applications for real use cases, such as decentralized lending, real-world assets (RWAs), and decentralized physical infrastructure networks (DePIN).

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Wrapped CTC (WCTC) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Wrapped CTC-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wrapped CTC (WCTC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wrapped CTC (WCTC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wrapped CTC-rahakkeelle.

Tarkista Wrapped CTC-rahakkeen hintaennuste nyt!

WCTC paikallisiin valuuttoihin

Wrapped CTC (WCTC) -rahakkeen tokenomiikka

Wrapped CTC (WCTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WCTC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wrapped CTC (WCTC)”

Paljonko Wrapped CTC (WCTC) on arvoltaan tänään?
WCTC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.258176 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WCTC-USD-parin nykyinen hinta?
WCTC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.258176. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Wrapped CTC-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WCTC markkina-arvo on $ 1.58M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WCTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WCTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.11M USD.
Mikä oli WCTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WCTC saavutti ATH-hinnaksi 0.369622 USD.
Mikä oli WCTC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WCTC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.186205 USD.
Mikä on WCTC-rahakkeen treidausvolyymi?
WCTC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WCTC tänä vuonna korkeammalle?
WCTC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WCTC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:00:51 (UTC+8)

Wrapped CTC (WCTC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.