Wrapped Centrifuge – hinta (WCFG)

1WCFG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.266111
$0.266111$0.266111
-5.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Wrapped Centrifuge (WCFG) -hintakaavio
Wrapped Centrifuge (WCFG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.26311
$ 0.26311$ 0.26311
24 h:n matalin
$ 0.282631
$ 0.282631$ 0.282631
24 h:n korkein

$ 0.26311
$ 0.26311$ 0.26311

$ 0.282631
$ 0.282631$ 0.282631

$ 2.55
$ 2.55$ 2.55

$ 0.098329
$ 0.098329$ 0.098329

-0.52%

-5.81%

-17.42%

-17.42%

Wrapped Centrifuge (WCFG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.266111. Viimeisen 24 tunnin aikana WCFG on vaihdellut alimmillaan $ 0.26311 ja korkeimmillaan $ 0.282631 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WCFG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.55, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.098329.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WCFG on muuttunut -0.52% viimeisen tunnin aikana, -5.81% 24 tunnin aikana ja -17.42% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Wrapped Centrifuge (WCFG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 98.39M
$ 98.39M$ 98.39M

--
----

$ 98.39M
$ 98.39M$ 98.39M

369.72M
369.72M 369.72M

369,724,770.0521914
369,724,770.0521914 369,724,770.0521914

Wrapped Centrifuge-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 98.39M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WCFG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 369.72M ja sen kokonaistarjonta on 369724770.0521914. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 98.39M.

Wrapped Centrifuge (WCFG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Wrapped Centrifuge – USD -hinta muuttui $ -0.0164224928020914.
Viimeisten 30 päivän aikana Wrapped Centrifuge – USD -hinnan muutos oli $ +0.0246208558.
Viimeisten 60 päivän aikana Wrapped Centrifuge – USD -hinnan muutos oli $ +0.2135054324.
Viimeisten 90 päivän aikana Wrapped Centrifuge – USD -hinnan muutos oli $ +0.05035383031963055.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0164224928020914-5.81%
30 päivää$ +0.0246208558+9.25%
60 päivää$ +0.2135054324+80.23%
90 päivää$ +0.05035383031963055+23.34%

Mikä on Wrapped Centrifuge (WCFG)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Wrapped Centrifuge (WCFG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Wrapped Centrifuge-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wrapped Centrifuge (WCFG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wrapped Centrifuge (WCFG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wrapped Centrifuge-rahakkeelle.

Tarkista Wrapped Centrifuge-rahakkeen hintaennuste nyt!

WCFG paikallisiin valuuttoihin

Wrapped Centrifuge (WCFG) -rahakkeen tokenomiikka

Wrapped Centrifuge (WCFG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WCFG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wrapped Centrifuge (WCFG)”

Paljonko Wrapped Centrifuge (WCFG) on arvoltaan tänään?
WCFG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.266111 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WCFG-USD-parin nykyinen hinta?
WCFG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.266111. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Wrapped Centrifuge-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WCFG markkina-arvo on $ 98.39M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WCFG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WCFG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 369.72M USD.
Mikä oli WCFG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WCFG saavutti ATH-hinnaksi 2.55 USD.
Mikä oli WCFG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WCFG-rahakkeen ATL-hinta oli 0.098329 USD.
Mikä on WCFG-rahakkeen treidausvolyymi?
WCFG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WCFG tänä vuonna korkeammalle?
WCFG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WCFG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

