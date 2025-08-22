Wrapped BMX Liquidity Token – hinta (WBLT)
Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.31. Viimeisen 24 tunnin aikana WBLT on vaihdellut alimmillaan $ 1.27 ja korkeimmillaan $ 1.3 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WBLT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.08, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.719217.
Lyhyen aikavälin tuloksissa WBLT on muuttunut +2.42% viimeisen tunnin aikana, +1.19% 24 tunnin aikana ja -1.35% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Wrapped BMX Liquidity Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 789.63K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WBLT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 604.80K ja sen kokonaistarjonta on 604804.095990086. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 789.63K.
Tämän päivän aikana Wrapped BMX Liquidity Token – USD -hinta muuttui $ +0.01535565.
Viimeisten 30 päivän aikana Wrapped BMX Liquidity Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0823754200.
Viimeisten 60 päivän aikana Wrapped BMX Liquidity Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.2564469100.
Viimeisten 90 päivän aikana Wrapped BMX Liquidity Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.1741689822959273.
|Tänään
|$ +0.01535565
|+1.19%
|30 päivää
|$ -0.0823754200
|-6.28%
|60 päivää
|$ +0.2564469100
|+19.58%
|90 päivää
|$ +0.1741689822959273
|+15.33%
What is the project about? BMX by Morphex is an emerging decentralized exchange on Base, offering spot and perpetual futures trading while requiring only a wallet connection to trade. What makes your project unique? With unique tokenomics, BMX is able to create a strong "flywheel" effect for liquidity providers to further attract more liquidity for traders. History of your project. BMX is a perpetual DEX created by Morphex and deployed on Base. The Morphex team has been working on the original protocol on Fantom since September 2021. What’s next for your project? We aim to become the leading perpetual DEX on Base while also displaying our innovative tokenomics that improve capital efficiency for token holders and liquidity providers. What can your token be used for? Wrapped BLT is the auto-compounding wrapper for BLT, which is an index of blue-chip crypto assets that earns fees from spot and margin trading. With wBLT, you can provide liquidity for BMX-wBLT to earn more rewards.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.