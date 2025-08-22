Lisätietoja WBETH-rahakkeesta

WBETH-rahakkeen hintatiedot

WBETH-rahakkeen virallinen verkkosivusto

WBETH-rahakkeen tokenomiikka

WBETH-rahakkeen hintaennuste

Wrapped Beacon ETH-logo

Wrapped Beacon ETH – hinta (WBETH)

1WBETH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$4,631.36
+0.30%1D
USD
Reaaliaikainen Wrapped Beacon ETH (WBETH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:29:21 (UTC+8)

Wrapped Beacon ETH (WBETH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 4,532.42
24 h:n matalin
$ 4,645.86
24 h:n korkein

$ 4,532.42
$ 4,645.86
$ 5,142.46
$ 1,501.6
-0.12%

-0.16%

-7.59%

-7.59%

Wrapped Beacon ETH (WBETH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $4,607.65. Viimeisen 24 tunnin aikana WBETH on vaihdellut alimmillaan $ 4,532.42 ja korkeimmillaan $ 4,645.86 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WBETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5,142.46, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1,501.6.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WBETH on muuttunut -0.12% viimeisen tunnin aikana, -0.16% 24 tunnin aikana ja -7.59% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Wrapped Beacon ETH (WBETH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 13.66B
--
$ 13.66B
2.96M
2,964,158.979301893
Wrapped Beacon ETH-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.66B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WBETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.96M ja sen kokonaistarjonta on 2964158.979301893. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.66B.

Wrapped Beacon ETH (WBETH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Wrapped Beacon ETH – USD -hinta muuttui $ -7.476835930931.
Viimeisten 30 päivän aikana Wrapped Beacon ETH – USD -hinnan muutos oli $ +672.0391146850.
Viimeisten 60 päivän aikana Wrapped Beacon ETH – USD -hinnan muutos oli $ +4,235.6845523300.
Viimeisten 90 päivän aikana Wrapped Beacon ETH – USD -hinnan muutos oli $ +1,872.0307650107333.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -7.476835930931-0.16%
30 päivää$ +672.0391146850+14.59%
60 päivää$ +4,235.6845523300+91.93%
90 päivää$ +1,872.0307650107333+68.43%

Mikä on Wrapped Beacon ETH (WBETH)

WBETH is a liquid staking token, where 1 WBETH represents 1 ETH and the total staking rewards accrued by the ETH token on ETH Staking. WBETH will allow users to obtain immediate liquidity and participate in DeFi projects, while ensuring their eligibility to receive the corresponding ETH Staking rewards accrued. On-chain users can stake their ETH to obtain WBETH by interacting with the official smart contract provided by Binance. Binance users can wrap their BETH tokens to WBETH, and unwrap their WBETH to BETH tokens on the Binance ETH Staking page at zero fees.

Wrapped Beacon ETH (WBETH) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Wrapped Beacon ETH-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wrapped Beacon ETH (WBETH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wrapped Beacon ETH (WBETH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wrapped Beacon ETH-rahakkeelle.

Tarkista Wrapped Beacon ETH-rahakkeen hintaennuste nyt!

WBETH paikallisiin valuuttoihin

Wrapped Beacon ETH (WBETH) -rahakkeen tokenomiikka

Wrapped Beacon ETH (WBETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WBETH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wrapped Beacon ETH (WBETH)”

Paljonko Wrapped Beacon ETH (WBETH) on arvoltaan tänään?
WBETH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 4,607.65 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WBETH-USD-parin nykyinen hinta?
WBETH -USD-parin nykyinen hinta on $ 4,607.65. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Wrapped Beacon ETH-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WBETH markkina-arvo on $ 13.66B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WBETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WBETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.96M USD.
Mikä oli WBETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WBETH saavutti ATH-hinnaksi 5,142.46 USD.
Mikä oli WBETH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WBETH-rahakkeen ATL-hinta oli 1,501.6 USD.
Mikä on WBETH-rahakkeen treidausvolyymi?
WBETH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WBETH tänä vuonna korkeammalle?
WBETH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WBETH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Wrapped Beacon ETH (WBETH) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.