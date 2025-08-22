Lisätietoja WAVAX-rahakkeesta

WAVAX-rahakkeen hintatiedot

WAVAX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

WAVAX-rahakkeen tokenomiikka

WAVAX-rahakkeen hintaennuste

Wrapped AVAX-logo

Wrapped AVAX – hinta (WAVAX)

1WAVAX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$23.12
-1.50%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Wrapped AVAX (WAVAX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:17:15 (UTC+8)

Wrapped AVAX (WAVAX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 22.7
24 h:n matalin
$ 23.5
24 h:n korkein

$ 22.7
$ 23.5
$ 2,000.68
$ 7.91
+0.21%

-1.67%

-3.55%

-3.55%

Wrapped AVAX (WAVAX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $23.1. Viimeisen 24 tunnin aikana WAVAX on vaihdellut alimmillaan $ 22.7 ja korkeimmillaan $ 23.5 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WAVAX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2,000.68, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 7.91.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WAVAX on muuttunut +0.21% viimeisen tunnin aikana, -1.67% 24 tunnin aikana ja -3.55% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Wrapped AVAX (WAVAX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 387.64M
--
$ 387.64M
16.76M
16,763,829.24890699
Wrapped AVAX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 387.64M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WAVAX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 16.76M ja sen kokonaistarjonta on 16763829.24890699. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 387.64M.

Wrapped AVAX (WAVAX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Wrapped AVAX – USD -hinta muuttui $ -0.39236166414787.
Viimeisten 30 päivän aikana Wrapped AVAX – USD -hinnan muutos oli $ -2.2929267900.
Viimeisten 60 päivän aikana Wrapped AVAX – USD -hinnan muutos oli $ +9.0750313500.
Viimeisten 90 päivän aikana Wrapped AVAX – USD -hinnan muutos oli $ -0.239457004337007.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.39236166414787-1.67%
30 päivää$ -2.2929267900-9.92%
60 päivää$ +9.0750313500+39.29%
90 päivää$ -0.239457004337007-1.02%

Mikä on Wrapped AVAX (WAVAX)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

Wrapped AVAX (WAVAX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Wrapped AVAX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wrapped AVAX (WAVAX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wrapped AVAX (WAVAX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wrapped AVAX-rahakkeelle.

Tarkista Wrapped AVAX-rahakkeen hintaennuste nyt!

WAVAX paikallisiin valuuttoihin

Wrapped AVAX (WAVAX) -rahakkeen tokenomiikka

Wrapped AVAX (WAVAX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WAVAX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wrapped AVAX (WAVAX)”

Paljonko Wrapped AVAX (WAVAX) on arvoltaan tänään?
WAVAX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 23.1 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WAVAX-USD-parin nykyinen hinta?
WAVAX -USD-parin nykyinen hinta on $ 23.1. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Wrapped AVAX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WAVAX markkina-arvo on $ 387.64M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WAVAX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WAVAX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 16.76M USD.
Mikä oli WAVAX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WAVAX saavutti ATH-hinnaksi 2,000.68 USD.
Mikä oli WAVAX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WAVAX-rahakkeen ATL-hinta oli 7.91 USD.
Mikä on WAVAX-rahakkeen treidausvolyymi?
WAVAX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WAVAX tänä vuonna korkeammalle?
WAVAX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WAVAX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:17:15 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.