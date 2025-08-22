Wrapped A7A5 – hinta (WA7A5)
Wrapped A7A5 (WA7A5) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00202031. Viimeisen 24 tunnin aikana WA7A5 on vaihdellut alimmillaan $ 0.0004809 ja korkeimmillaan $ 0.01103466 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WA7A5-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01311115, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0004809.
Lyhyen aikavälin tuloksissa WA7A5 on muuttunut -50.28% viimeisen tunnin aikana, -81.68% 24 tunnin aikana ja -81.51% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Wrapped A7A5-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 736.17K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WA7A5-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 375.79M ja sen kokonaistarjonta on 375794421.990724. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 736.17K.
Tämän päivän aikana Wrapped A7A5 – USD -hinta muuttui $ -0.009013047473841258.
Viimeisten 30 päivän aikana Wrapped A7A5 – USD -hinnan muutos oli $ -0.0017063869.
Viimeisten 60 päivän aikana Wrapped A7A5 – USD -hinnan muutos oli $ -0.0017022788.
Viimeisten 90 päivän aikana Wrapped A7A5 – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.009013047473841258
|-81.68%
|30 päivää
|$ -0.0017063869
|-84.46%
|60 päivää
|$ -0.0017022788
|-84.25%
|90 päivää
|$ 0
|--
wA7A5 is a wrapped version of A7A5. Since A7A5 is a rebasing token, and rebasing tokens are incompatible with some DeFi platforms like decentralized exchanges (DEXs) because their supply constantly changes, disrupting liquidity pools, we created wA7A5, that works without a rebasing mechanism, and it is compatible with DeFi platforms. A7A5 is a rouble-backed stablecoin, maintaining a 1:1 peg to the Russian Rouble. Fiat deposits in Roubles are held in top-tier banks with a correspondent network connected to Kyrgyz Republic and high overnight interest rates. A7A5 is committed to transparency: reserve reports are updated weekly, and independent firms conduct external audits quarterly ensuring full accountability and trust. A7A5 generates revenue from the interest earnings and automatically distributes 50% of this income to all token holders at a random time each day when funds are received in bank deposits. No action is required from token holders to receive these distributions - just hold tokens in the wallet. A7A5 leverages blockchain technology to provide users with direct exposure to the Russian Rouble. It enables various opportunities, including carry trade with other stablecoins and earning on providing liquidity on DeFi platforms such as Curve, Uniswap, and Convex. A7A5 is a stablecoin issued in Kyrgyzstan by the company Old Vector, fully compliant with Kyrgyz legislation on virtual asset service providers (VASP) enacted on January 21, 2022 - the Law of the Kyrgyz Republic “On Virtual Assets” No. 12. The token is regulated under the country’s comprehensive digital asset framework, operates under state supervision, and meets all requirements for fiat backing, regular independent audits, and investor protection.
