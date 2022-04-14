WorldCoin (WDC) -rahakkeen tokenomiikka
WorldCoin (WDC) -rahakkeen tiedot
Worldcoin is a decentralized cryptocurrency with the objective of it becoming the de-facto digital currency of the globe. Its 30 seconds average transaction confirmation time makes it ideal for everyday micro transactions like the purchase of coffee or groceries.
Worldcoin is a deflationary currency with only 265,420,800 coins ever going to be created. Since it is decentralized, there is no central authority that issues this currency unlike fiat currencies.
Worldcoin can be seen as a derivative of Bitcoin but much more business friendly due to its high speed transaction confirmation feature.
WorldCoin (WDC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu WorldCoin (WDC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
WorldCoin (WDC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
WorldCoin (WDC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä WDC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WDC-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.