World Friendship Cash (WFCA) -rahakkeen tokenomiikka
WFCA is committed to building a digital economy that transcends the virtual and the real to solve the social and economic problems that Japan is currently facing, combine Japan's soft power with its hard power, and empower Japanese industries to enter the digital age.
WFCA will create a metaverse platform that deeply integrates Japanese anime culture and traditional craftsman spirit. We will develop the anime NFT market to support creators to digitise their works through NFT, establish a virtual shopping mall to sell high-quality products from all over Japan, and open offline physical stores to form an O2O closed loop.
Meanwhile, WFCA is applying to become a blockchain bank that not only supports crypto assets, but also provides complete legal tender account services. We will also build financial infrastructures such as exchanges, asset custody platforms, and asset management terminals.
The goal of WFCA is to become a bridge between the virtual world and the real world, creating a new digital economy system. We welcome every creator and product producer to join this new digital ecosystem. Let's step into the new era of Web3 together!
World Friendship Cash (WFCA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu World Friendship Cash (WFCA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
World Friendship Cash (WFCA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
World Friendship Cash (WFCA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä WFCA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WFCA-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät WFCA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WFCA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
WFCA-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne WFCA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WFCA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.