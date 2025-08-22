World Friendship Cash – hinta (WFCA)
World Friendship Cash (WFCA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.04163486. Viimeisen 24 tunnin aikana WFCA on vaihdellut alimmillaan $ 0.03673157 ja korkeimmillaan $ 0.04251239 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WFCA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.37, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00139981.
Lyhyen aikavälin tuloksissa WFCA on muuttunut +0.41% viimeisen tunnin aikana, +6.72% 24 tunnin aikana ja +0.50% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
World Friendship Cash-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 16.76M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WFCA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 403.85M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 41.50M.
Tämän päivän aikana World Friendship Cash – USD -hinta muuttui $ +0.00262172.
Viimeisten 30 päivän aikana World Friendship Cash – USD -hinnan muutos oli $ -0.0050489970.
Viimeisten 60 päivän aikana World Friendship Cash – USD -hinnan muutos oli $ -0.0180385529.
Viimeisten 90 päivän aikana World Friendship Cash – USD -hinnan muutos oli $ -0.06019562286374581.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.00262172
|+6.72%
|30 päivää
|$ -0.0050489970
|-12.12%
|60 päivää
|$ -0.0180385529
|-43.32%
|90 päivää
|$ -0.06019562286374581
|-59.11%
WFCA is committed to building a digital economy that transcends the virtual and the real to solve the social and economic problems that Japan is currently facing, combine Japan's soft power with its hard power, and empower Japanese industries to enter the digital age. WFCA will create a metaverse platform that deeply integrates Japanese anime culture and traditional craftsman spirit. We will develop the anime NFT market to support creators to digitise their works through NFT, establish a virtual shopping mall to sell high-quality products from all over Japan, and open offline physical stores to form an O2O closed loop. Meanwhile, WFCA is applying to become a blockchain bank that not only supports crypto assets, but also provides complete legal tender account services. We will also build financial infrastructures such as exchanges, asset custody platforms, and asset management terminals. The goal of WFCA is to become a bridge between the virtual world and the real world, creating a new digital economy system. We welcome every creator and product producer to join this new digital ecosystem. Let's step into the new era of Web3 together!
