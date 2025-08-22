Lisätietoja WFCA-rahakkeesta

World Friendship Cash – hinta (WFCA)

1WFCA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.04163486
$0.04163486$0.04163486
+6.70%1D
Reaaliaikainen World Friendship Cash (WFCA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:29:14 (UTC+8)

World Friendship Cash (WFCA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03673157
24 h:n matalin
$ 0.04251239
24 h:n korkein

$ 0.03673157
$ 0.04251239
$ 2.37
$ 0.00139981
+0.41%

+6.72%

+0.50%

+0.50%

World Friendship Cash (WFCA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.04163486. Viimeisen 24 tunnin aikana WFCA on vaihdellut alimmillaan $ 0.03673157 ja korkeimmillaan $ 0.04251239 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WFCA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.37, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00139981.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WFCA on muuttunut +0.41% viimeisen tunnin aikana, +6.72% 24 tunnin aikana ja +0.50% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

World Friendship Cash (WFCA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 16.76M
--
$ 41.50M
403.85M
1,000,000,000.0
World Friendship Cash-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 16.76M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WFCA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 403.85M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 41.50M.

World Friendship Cash (WFCA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana World Friendship Cash – USD -hinta muuttui $ +0.00262172.
Viimeisten 30 päivän aikana World Friendship Cash – USD -hinnan muutos oli $ -0.0050489970.
Viimeisten 60 päivän aikana World Friendship Cash – USD -hinnan muutos oli $ -0.0180385529.
Viimeisten 90 päivän aikana World Friendship Cash – USD -hinnan muutos oli $ -0.06019562286374581.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00262172+6.72%
30 päivää$ -0.0050489970-12.12%
60 päivää$ -0.0180385529-43.32%
90 päivää$ -0.06019562286374581-59.11%

Mikä on World Friendship Cash (WFCA)

WFCA is committed to building a digital economy that transcends the virtual and the real to solve the social and economic problems that Japan is currently facing, combine Japan's soft power with its hard power, and empower Japanese industries to enter the digital age. WFCA will create a metaverse platform that deeply integrates Japanese anime culture and traditional craftsman spirit. We will develop the anime NFT market to support creators to digitise their works through NFT, establish a virtual shopping mall to sell high-quality products from all over Japan, and open offline physical stores to form an O2O closed loop. Meanwhile, WFCA is applying to become a blockchain bank that not only supports crypto assets, but also provides complete legal tender account services. We will also build financial infrastructures such as exchanges, asset custody platforms, and asset management terminals. The goal of WFCA is to become a bridge between the virtual world and the real world, creating a new digital economy system. We welcome every creator and product producer to join this new digital ecosystem. Let's step into the new era of Web3 together!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

World Friendship Cash (WFCA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

World Friendship Cash-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon World Friendship Cash (WFCA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko World Friendship Cash (WFCA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita World Friendship Cash-rahakkeelle.

Tarkista World Friendship Cash-rahakkeen hintaennuste nyt!

WFCA paikallisiin valuuttoihin

World Friendship Cash (WFCA) -rahakkeen tokenomiikka

World Friendship Cash (WFCA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WFCA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”World Friendship Cash (WFCA)”

Paljonko World Friendship Cash (WFCA) on arvoltaan tänään?
WFCA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.04163486 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WFCA-USD-parin nykyinen hinta?
WFCA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.04163486. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on World Friendship Cash-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WFCA markkina-arvo on $ 16.76M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WFCA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WFCA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 403.85M USD.
Mikä oli WFCA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WFCA saavutti ATH-hinnaksi 2.37 USD.
Mikä oli WFCA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WFCA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00139981 USD.
Mikä on WFCA-rahakkeen treidausvolyymi?
WFCA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WFCA tänä vuonna korkeammalle?
WFCA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WFCA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

