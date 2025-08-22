Lisätietoja WOPEN-rahakkeesta

WOPEN-rahakkeen hintatiedot

WOPEN-rahakkeen valkoinen paperi

WOPEN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

WOPEN-rahakkeen tokenomiikka

WOPEN-rahakkeen hintaennuste

WOPEN – hinta (WOPEN)

Ei listattu

1WOPEN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen WOPEN (WOPEN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:22:54 (UTC+8)

WOPEN (WOPEN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-10.12%

-10.12%

WOPEN (WOPEN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana WOPEN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WOPEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WOPEN on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -10.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

WOPEN (WOPEN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 5.66K
$ 5.66K$ 5.66K

--
----

$ 5.66K
$ 5.66K$ 5.66K

968.59M
968.59M 968.59M

968,590,491.631619
968,590,491.631619 968,590,491.631619

WOPEN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.66K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WOPEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 968.59M ja sen kokonaistarjonta on 968590491.631619. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.66K.

WOPEN (WOPEN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana WOPEN – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana WOPEN – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana WOPEN – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana WOPEN – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-85.46%
60 päivää$ 0-93.58%
90 päivää$ 0--

Mikä on WOPEN (WOPEN)

The Open Crypto Foundation (OCF) represents a paradigm shift in the blockchain ecosystem, establishing a robust framework for secure, transparent, and interoperable decentralized applications. Our mission encompasses the development of cutting-edge cryptographic solutions, the implementation of advanced consensus mechanisms, and the creation of a comprehensive ecosystem that prioritizes security, scalability, and user sovereignty. Through our subsidiary OpenLabs, we are pioneering the OpenNet blockchain protocol, a next-generation distributed ledger technology that integrates zero-knowledge proofs, sharding mechanisms, and cross-chain interoperability protocols to deliver unprecedented performance and security guarantees. The token economics of OpenNet are designed to create a synergistic relationship between utility, security, and decentralized governance. The open token fuels network activity and application usage, while the stake token secures the network through PoS and empowers the community DAO. The initial allocation provides a foundation, but the long-term evolution of supply, rewards, and resource allocation is placed firmly in the hands of the stake holders.

WOPEN-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon WOPEN (WOPEN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko WOPEN (WOPEN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita WOPEN-rahakkeelle.

Tarkista WOPEN-rahakkeen hintaennuste nyt!

WOPEN paikallisiin valuuttoihin

WOPEN (WOPEN) -rahakkeen tokenomiikka

WOPEN (WOPEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WOPEN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”WOPEN (WOPEN)”

Paljonko WOPEN (WOPEN) on arvoltaan tänään?
WOPEN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WOPEN-USD-parin nykyinen hinta?
WOPEN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on WOPEN-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WOPEN markkina-arvo on $ 5.66K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WOPEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WOPEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 968.59M USD.
Mikä oli WOPEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WOPEN saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli WOPEN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WOPEN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on WOPEN-rahakkeen treidausvolyymi?
WOPEN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WOPEN tänä vuonna korkeammalle?
WOPEN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WOPEN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
WOPEN (WOPEN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.