Wonder Sites – hinta (WONDER)
+2.65%
+6.68%
-1.14%
-1.14%
Wonder Sites (WONDER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana WONDER on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WONDER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00256663, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa WONDER on muuttunut +2.65% viimeisen tunnin aikana, +6.68% 24 tunnin aikana ja -1.14% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Wonder Sites-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 195.01K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WONDER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 972.08M ja sen kokonaistarjonta on 972083163.8908211. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 195.01K.
Tämän päivän aikana Wonder Sites – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Wonder Sites – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Wonder Sites – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Wonder Sites – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+6.68%
|30 päivää
|$ 0
|-42.31%
|60 päivää
|$ 0
|-46.15%
|90 päivää
|$ 0
|--
$WONDER Token is the native utility token of Wondersites.co, a platform that helps users create business tools using Notion as a database. The platform builds essential business infrastructure including helpdesks, documentation hubs, blogs, and marketplaces without requiring coding knowledge. Used by hundreds of businesses, Wondersites offers an alternative to WordPress (which powers 43% of websites globally) by leveraging Notion's database capabilities and its 200 million monthly users. The token provides holders with premium feature access, governance rights, and service discounts within the ecosystem. Wondersites combines Notion's database functionality with SEO optimization, custom domains, analytics, web3 integrations, paywalls, memberships, and AI features to help businesses efficiently build and manage their digital toolkit.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.