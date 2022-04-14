Wolf of Wall Street ($WOLF) -rahakkeen tokenomiikka
Wolf of Wall Street ($WOLF) -rahakkeen tiedot
$WOLF is the unofficial crypto fan club for the iconic film, The Wolf of Wall Street.
The project was made to celebrate the hilarious memes and inspirational themes from this iconic film based on the wild life of Jordan Belfort. So the project has the potential for a natural fan base from the start.
We have a robust roadmap for the $WOLF which includes staking and NFTs. We just had developed, and launched, a $WOLF telegram Tipbot. Our community can use it how they like to send & receive $WOLF to anyone on telegram just by tipping their tg handle (without any tipping fees!). This brings real utility to the project.
At Stratton Oakmont 2.0 (modeled after the Wolf’s real life boiler room), our objective is to help each other get rich, by sharing alpha and trading strategies. Participants may be rewarded for sharing good information with the community, by being tipped in $WOLF tokens in the channel.
Wolf of Wall Street ($WOLF) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Wolf of Wall Street ($WOLF) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Wolf of Wall Street ($WOLF) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Wolf of Wall Street ($WOLF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä $WOLF-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta $WOLF-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät $WOLF-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu $WOLF-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
$WOLF-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne $WOLF-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? $WOLF-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.