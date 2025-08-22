Wolf of Wall Street – hinta ($WOLF)
-0.09%
-0.16%
-8.60%
-8.60%
Wolf of Wall Street ($WOLF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00219423. Viimeisen 24 tunnin aikana $WOLF on vaihdellut alimmillaan $ 0.00219124 ja korkeimmillaan $ 0.00219784 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. $WOLF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01819523, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa $WOLF on muuttunut -0.09% viimeisen tunnin aikana, -0.16% 24 tunnin aikana ja -8.60% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Wolf of Wall Street-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.92M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. $WOLF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 873.42M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.20M.
Tämän päivän aikana Wolf of Wall Street – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Wolf of Wall Street – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000272540.
Viimeisten 60 päivän aikana Wolf of Wall Street – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001035727.
Viimeisten 90 päivän aikana Wolf of Wall Street – USD -hinnan muutos oli $ -0.00000518513406773.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.16%
|30 päivää
|$ -0.0000272540
|-1.24%
|60 päivää
|$ +0.0001035727
|+4.72%
|90 päivää
|$ -0.00000518513406773
|-0.23%
$WOLF is the unofficial crypto fan club for the iconic film, The Wolf of Wall Street. The project was made to celebrate the hilarious memes and inspirational themes from this iconic film based on the wild life of Jordan Belfort. So the project has the potential for a natural fan base from the start. We have a robust roadmap for the $WOLF which includes staking and NFTs. We just had developed, and launched, a $WOLF telegram Tipbot. Our community can use it how they like to send & receive $WOLF to anyone on telegram just by tipping their tg handle (without any tipping fees!). This brings real utility to the project. At Stratton Oakmont 2.0 (modeled after the Wolf’s real life boiler room), our objective is to help each other get rich, by sharing alpha and trading strategies. Participants may be rewarded for sharing good information with the community, by being tipped in $WOLF tokens in the channel.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.