WIZZIE – hinta (WIZZIE)
--
--
0.00%
0.00%
WIZZIE (WIZZIE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana WIZZIE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WIZZIE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0014336, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa WIZZIE on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
WIZZIE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 12.38K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WIZZIE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.79M ja sen kokonaistarjonta on 998785529.200133. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 12.38K.
Tämän päivän aikana WIZZIE – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana WIZZIE – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana WIZZIE – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana WIZZIE – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ 0
|-11.17%
|60 päivää
|$ 0
|+30.76%
|90 päivää
|$ 0
|--
The 10 Commandments of the $WIZZIE Guild: 🪄 1. The Wand Chooses the Wizard: If you have found the guild, it means the universe brought you here, because the wand chooses the wizard you don't choose it. Embrace your destiny, Wizzierds! 🏰 2. The Arcane Home: You are now part of an international home for magic. Do not look to other places, for this is the sanctuary for the arcane. 🔮 3. Grow the WIZZIE Guild: We must grow the Wizzie Guild, for we prepare for the ultimate war. So, work diligently for your bags and be ready for the battle of Ragnarok. 💰 4. Guildmates' Sol is Sacred: Treat your guildmates' Sol as if it is your own. Unity is our strength in numbers we prosper. ✨ 5. Never a Muggle: Never consider yourself a muggle, only an untaught Wizzie. There is magic within you waiting to be unleashed. 🎶 6. Dance the Macarena: Wizzies only dance the Macarena, never another dance. It's our spellbinding ritual! 🪙 7. Pay Your Guild Dues: Always pay your guild dues, for they build the Arcane Treasury. It's the alchemy of our growth: BHqrhvthSSFEDZQUQf6RxVGKYHFj6pQ8F8r1s8MwLN3o 🏴 8. The Grand Archmage's Decree: The grand archmage will allow you back in, but you will buy back higher. Loyalty is rewarded, but tardiness has its price. ⚙️ 9. Initials at 4x: Take your initials at 4x, so that you may work for the guild diligently. The higher the stakes, the greater the magic. 🛡 10. Spread the Enchantment: Share the lore of the Wizzie Guild with your fellow beings, so that magic may flow throughout the world. Our power grows with every new Wizzie.
