winston spider monkey (WINSTON) -rahakkeen tokenomiikka
winston spider monkey (WINSTON) -rahakkeen tiedot
We’ve been checking out Winston’s videos on TikTok, and we couldn't get enough of how adorable this little monkey is! Naturally, the community wanted to get involved and show our support. After reaching out to his dad,
@MichaelRobison on Instagram and TikTok, we finally connected with him on X.
We shared our vision of making #Winston a crypto and internet sensation with our token, and Michael has been nothing but supportive.
Not only has he posted about us on his X account, but he also updated his TikTok bio to include our Dex link and has even started making personalized videos for us. Michael’s deep roots in the crypto world make this collaboration even more exciting—he’s a true OG, having contributed to the Ethereum fork paper and worked on many white papers from 2016-2019. He’s no stranger to crypto!
In honor of Winston, we’re thrilled to announce that once we reach a $10 million market cap, members of the community will be donating $5,000 to Winston’s 501(c)(3) non-profit organization!
Be sure to check them out and join us in supporting!
winston spider monkey (WINSTON) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu winston spider monkey (WINSTON) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
winston spider monkey (WINSTON) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
winston spider monkey (WINSTON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä WINSTON-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WINSTON-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät WINSTON-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WINSTON-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
WINSTON-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne WINSTON-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WINSTON-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.