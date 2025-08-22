Lisätietoja WINK-rahakkeesta

WINK – hinta (WINK)

Ei listattu

1WINK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0293554
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen WINK (WINK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:29:06 (UTC+8)

WINK (WINK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02935388
24 h:n matalin
$ 0.0293566
24 h:n korkein

$ 0.02935388
$ 0.0293566
$ 0.03520674
$ 0.01212275
+0.00%

+0.01%

-1.61%

-1.61%

WINK (WINK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0293554. Viimeisen 24 tunnin aikana WINK on vaihdellut alimmillaan $ 0.02935388 ja korkeimmillaan $ 0.0293566 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WINK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03520674, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01212275.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WINK on muuttunut +0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.01% 24 tunnin aikana ja -1.61% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

WINK (WINK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 10.62M
--
$ 29.36M
361.85M
1,000,000,000.0
WINK-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.62M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WINK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 361.85M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 29.36M.

WINK (WINK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana WINK – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana WINK – USD -hinnan muutos oli $ +0.0009275044.
Viimeisten 60 päivän aikana WINK – USD -hinnan muutos oli $ +0.0020296705.
Viimeisten 90 päivän aikana WINK – USD -hinnan muutos oli $ +0.00644812996160381.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.01%
30 päivää$ +0.0009275044+3.16%
60 päivää$ +0.0020296705+6.91%
90 päivää$ +0.00644812996160381+28.15%

Mikä on WINK (WINK)

WINK is a unified digital ecosystem that bridges the gap between traditional (Web2) and decentralized (Web3) platforms. By creating a single account, users can access a wide range of services—social networking, decentralized finance (DeFi), NFTs, gaming, and more—all in one place. WINK, the native utility token, represents the project's overall value and channels the profits generated from all profit streams. These profits are pooled together to create a foundation for incentives and rewards to sustain the buyback fund. This system ensures that each activity's success contributes to the entire ecosystem's growth and stability while continuously driving value back to the WINK token holders.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

WINK-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon WINK (WINK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko WINK (WINK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita WINK-rahakkeelle.

Tarkista WINK-rahakkeen hintaennuste nyt!

WINK paikallisiin valuuttoihin

WINK (WINK) -rahakkeen tokenomiikka

WINK (WINK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WINK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”WINK (WINK)”

Paljonko WINK (WINK) on arvoltaan tänään?
WINK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0293554 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WINK-USD-parin nykyinen hinta?
WINK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0293554. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on WINK-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WINK markkina-arvo on $ 10.62M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WINK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WINK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 361.85M USD.
Mikä oli WINK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WINK saavutti ATH-hinnaksi 0.03520674 USD.
Mikä oli WINK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WINK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01212275 USD.
Mikä on WINK-rahakkeen treidausvolyymi?
WINK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WINK tänä vuonna korkeammalle?
WINK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WINK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
WINK (WINK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.