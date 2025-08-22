Lisätietoja WGC-rahakkeesta

WGC-rahakkeen hintatiedot

WGC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

WGC-rahakkeen tokenomiikka

WGC-rahakkeen hintaennuste

Wild Goat Coin-logo

Wild Goat Coin – hinta (WGC)

Ei listattu

1WGC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+0.40%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Wild Goat Coin (WGC) -hintakaavio
Wild Goat Coin (WGC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00135352
$ 0.00135352$ 0.00135352

$ 0
$ 0$ 0

-1.88%

+0.42%

+10.17%

+10.17%

Wild Goat Coin (WGC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana WGC on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WGC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00135352, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WGC on muuttunut -1.88% viimeisen tunnin aikana, +0.42% 24 tunnin aikana ja +10.17% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Wild Goat Coin (WGC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 381.97K
$ 381.97K$ 381.97K

--
----

$ 381.97K
$ 381.97K$ 381.97K

5.00B
5.00B 5.00B

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Wild Goat Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 381.97K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WGC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.00B ja sen kokonaistarjonta on 5000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 381.97K.

Wild Goat Coin (WGC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Wild Goat Coin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Wild Goat Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Wild Goat Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Wild Goat Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.42%
30 päivää$ 0+26.20%
60 päivää$ 0+102.02%
90 päivää$ 0--

Mikä on Wild Goat Coin (WGC)

Wild Goat Coin (WGC) is a fixed-supply, omnichain memecoin with its primary presence on HyperEVM. It pairs Hyperliquid’s HYPE token and gold-backed stablecoins such as Tether’s XAUT0 as core liquidity, positioning itself as a ‘GOLD × HYPE Memecoin’. The project migrated to WGC V3 in April 2025 with a LayerZero OFT and Superchain ERC-20 upgrade — enabling native token transfers across 32+ blockchains.

Wild Goat Coin (WGC) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Wild Goat Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wild Goat Coin (WGC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wild Goat Coin (WGC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wild Goat Coin-rahakkeelle.

Tarkista Wild Goat Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

WGC paikallisiin valuuttoihin

Wild Goat Coin (WGC) -rahakkeen tokenomiikka

Wild Goat Coin (WGC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WGC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wild Goat Coin (WGC)”

Paljonko Wild Goat Coin (WGC) on arvoltaan tänään?
WGC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WGC-USD-parin nykyinen hinta?
WGC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Wild Goat Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WGC markkina-arvo on $ 381.97K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WGC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WGC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.00B USD.
Mikä oli WGC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WGC saavutti ATH-hinnaksi 0.00135352 USD.
Mikä oli WGC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WGC-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on WGC-rahakkeen treidausvolyymi?
WGC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WGC tänä vuonna korkeammalle?
WGC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WGC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
