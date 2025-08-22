Lisätietoja WF-rahakkeesta

Wild Forest Token-logo

Wild Forest Token – hinta (WF)

Ei listattu

1WF - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0137246
$0.0137246$0.0137246
-4.50%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Wild Forest Token (WF) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:53:10 (UTC+8)

Wild Forest Token (WF) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01369787
$ 0.01369787$ 0.01369787
24 h:n matalin
$ 0.01453051
$ 0.01453051$ 0.01453051
24 h:n korkein

$ 0.01369787
$ 0.01369787$ 0.01369787

$ 0.01453051
$ 0.01453051$ 0.01453051

$ 0.079021
$ 0.079021$ 0.079021

$ 0.00217244
$ 0.00217244$ 0.00217244

-0.88%

-4.48%

-8.39%

-8.39%

Wild Forest Token (WF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01371184. Viimeisen 24 tunnin aikana WF on vaihdellut alimmillaan $ 0.01369787 ja korkeimmillaan $ 0.01453051 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.079021, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00217244.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WF on muuttunut -0.88% viimeisen tunnin aikana, -4.48% 24 tunnin aikana ja -8.39% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Wild Forest Token (WF) -rahakkeen markkinatiedot

$ 696.98K
$ 696.98K$ 696.98K

--
----

$ 13.66M
$ 13.66M$ 13.66M

50.77M
50.77M 50.77M

994,999,998.0000001
994,999,998.0000001 994,999,998.0000001

Wild Forest Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 696.98K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 50.77M ja sen kokonaistarjonta on 994999998.0000001. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.66M.

Wild Forest Token (WF) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Wild Forest Token – USD -hinta muuttui $ -0.00064398307476871.
Viimeisten 30 päivän aikana Wild Forest Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0296069586.
Viimeisten 60 päivän aikana Wild Forest Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0675004526.
Viimeisten 90 päivän aikana Wild Forest Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.009672041135785228.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00064398307476871-4.48%
30 päivää$ +0.0296069586+215.92%
60 päivää$ +0.0675004526+492.28%
90 päivää$ +0.009672041135785228+239.42%

Mikä on Wild Forest Token (WF)

Wild Forest is a free-to-play real-time strategy (RTS) game featuring fast-paced single-screen PvP battles. Backed by Sky Mavis, Animoca Brands, OKX Ventures, L1D, and other major investors, it combines the simplicity of Web2 gaming with the opportunities of Web3. The game is available on Android, iOS, PC, and Mac, making it easy for players worldwide to join. Players can start playing without any blockchain knowledge, and Web3 features like NFTs and tokens are introduced gradually as they progress.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Wild Forest Token (WF) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Wild Forest Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wild Forest Token (WF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wild Forest Token (WF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wild Forest Token-rahakkeelle.

Tarkista Wild Forest Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

WF paikallisiin valuuttoihin

Wild Forest Token (WF) -rahakkeen tokenomiikka

Wild Forest Token (WF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wild Forest Token (WF)”

Paljonko Wild Forest Token (WF) on arvoltaan tänään?
WF-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01371184 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WF-USD-parin nykyinen hinta?
WF -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01371184. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Wild Forest Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WF markkina-arvo on $ 696.98K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 50.77M USD.
Mikä oli WF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WF saavutti ATH-hinnaksi 0.079021 USD.
Mikä oli WF-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WF-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00217244 USD.
Mikä on WF-rahakkeen treidausvolyymi?
WF-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WF tänä vuonna korkeammalle?
WF saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WF-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:53:10 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

