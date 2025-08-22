Lisätietoja WIGO-rahakkeesta

WigoSwap – hinta (WIGO)

1WIGO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00025343
$0.00025343$0.00025343
+1.30%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen WigoSwap (WIGO) -hintakaavio
WigoSwap (WIGO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0285438
$ 0.0285438$ 0.0285438

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

+1.34%

-0.81%

-0.81%

WigoSwap (WIGO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana WIGO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WIGO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0285438, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WIGO on muuttunut -0.03% viimeisen tunnin aikana, +1.34% 24 tunnin aikana ja -0.81% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

WigoSwap (WIGO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 454.81K
$ 454.81K$ 454.81K

--
----

$ 454.82K
$ 454.82K$ 454.82K

1.79B
1.79B 1.79B

1,794,641,830.118922
1,794,641,830.118922 1,794,641,830.118922

WigoSwap-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 454.81K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WIGO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.79B ja sen kokonaistarjonta on 1794641830.118922. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 454.82K.

WigoSwap (WIGO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana WigoSwap – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana WigoSwap – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana WigoSwap – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana WigoSwap – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.34%
30 päivää$ 0-25.99%
60 päivää$ 0+18.90%
90 päivää$ 0--

Mikä on WigoSwap (WIGO)

WigoSwap is a one-stop-shop for all things DeFi on the Fantom network. From our low-fee DEX to our high-yield farming and staking pools, user profile system, referral system, NFT Marketplace, and more, we have something for everyone. But that's just the beginning - our Gamified Burning Mechanism, CertiK-audited smart contracts, and achievements system (WigoQuest) provide a new level of engagement and reward for users, making WigoSwap the most cutting-edge DeFi platform on the market. Experience the future of DeFi with WigoSwap on the fast and secure Fantom network.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

WigoSwap-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon WigoSwap (WIGO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko WigoSwap (WIGO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita WigoSwap-rahakkeelle.

Tarkista WigoSwap-rahakkeen hintaennuste nyt!

WIGO paikallisiin valuuttoihin

WigoSwap (WIGO) -rahakkeen tokenomiikka

WigoSwap (WIGO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WIGO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”WigoSwap (WIGO)”

Paljonko WigoSwap (WIGO) on arvoltaan tänään?
WIGO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WIGO-USD-parin nykyinen hinta?
WIGO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on WigoSwap-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WIGO markkina-arvo on $ 454.81K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WIGO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WIGO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.79B USD.
Mikä oli WIGO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WIGO saavutti ATH-hinnaksi 0.0285438 USD.
Mikä oli WIGO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WIGO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on WIGO-rahakkeen treidausvolyymi?
WIGO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WIGO tänä vuonna korkeammalle?
WIGO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WIGO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
WigoSwap (WIGO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

