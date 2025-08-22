Lisätietoja WIFE-rahakkeesta

Wife Changing Money – hinta (WIFE)

Ei listattu

1WIFE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-3.60%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
Reaaliaikainen Wife Changing Money (WIFE) -hintakaavio
Wife Changing Money (WIFE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.70%

-3.64%

-21.22%

-21.22%

Wife Changing Money (WIFE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0000045. Viimeisen 24 tunnin aikana WIFE on vaihdellut alimmillaan $ 0.00000446 ja korkeimmillaan $ 0.0000047 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WIFE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00101979, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000443.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WIFE on muuttunut -0.70% viimeisen tunnin aikana, -3.64% 24 tunnin aikana ja -21.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Wife Changing Money (WIFE) -rahakkeen markkinatiedot

Wife Changing Money-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 44.99K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WIFE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 44.99K.

Wife Changing Money (WIFE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Wife Changing Money – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Wife Changing Money – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000034511.
Viimeisten 60 päivän aikana Wife Changing Money – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000044121.
Viimeisten 90 päivän aikana Wife Changing Money – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.64%
30 päivää$ -0.0000034511-76.69%
60 päivää$ -0.0000044121-98.04%
90 päivää$ 0--

Mikä on Wife Changing Money (WIFE)

WIFE is the first token launched by HeyAnon on the Arena Social platform, built on the Avalanche network. Rooted in meme culture and DeFAI, WIFE captures the spirit of crypto-native humor and ambition. The motto “Wife Changing Money” plays on the idea that only in crypto can gains be so life-changing, you might just upgrade everything - even your wife. What makes WIFE unique is that it's the first token launched by HeyAnon.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Wife Changing Money (WIFE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Wife Changing Money-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wife Changing Money (WIFE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wife Changing Money (WIFE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wife Changing Money-rahakkeelle.

Tarkista Wife Changing Money-rahakkeen hintaennuste nyt!

WIFE paikallisiin valuuttoihin

Wife Changing Money (WIFE) -rahakkeen tokenomiikka

Wife Changing Money (WIFE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WIFE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wife Changing Money (WIFE)”

Paljonko Wife Changing Money (WIFE) on arvoltaan tänään?
WIFE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0000045 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WIFE-USD-parin nykyinen hinta?
WIFE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0000045. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Wife Changing Money-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WIFE markkina-arvo on $ 44.99K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WIFE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WIFE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00B USD.
Mikä oli WIFE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WIFE saavutti ATH-hinnaksi 0.00101979 USD.
Mikä oli WIFE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WIFE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00000443 USD.
Mikä on WIFE-rahakkeen treidausvolyymi?
WIFE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WIFE tänä vuonna korkeammalle?
WIFE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WIFE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Wife Changing Money (WIFE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

